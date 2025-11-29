Ashes 2025-26: इंग्लैंड के लिए बुरी खबर, एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच से तेज गेंदबाज रह सकता है बाहर

मार्क वुड ने पर्थ टेस्ट मैच में 11 ओवर बॉलिंग की थी। ऑस्ट्रेलिया ने दो दिन में ही इंग्लैंड को पहले टेस्ट में हरा दिया था। मार्क वुड शनिवार की सुबह ब्रिस्बेन में इंग्लैंड के पहले ट्रेनिंग सेशन में शामिल नहीं हुए। वे ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा नहीं लेने वाले एक मात्र खिलाड़ी थे। ट्रेनिंग सेशन में उनका मौजूद नहीं रहना इस बात के संकेत हैं कि वे दूसरे टेस्ट मैच से बाहर रह सकते हैं। ऐसे में गुरुवार से ब्रिस्बेन में शुरू होने वाले डे-नाइट टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग-11 में मार्क वुड की जगह जोश टंग ले सकते हैं।