Ashes 2025-26: इंग्लैंड के लिए बुरी खबर, एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच से तेज गेंदबाज रह सकता है बाहर

एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट ब्रिस्बेन में 4 दिसंबर से खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट में इंग्लैंड को 8 विकेट से हराकर एशेज सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई हुई है।

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 29, 2025

Mark Wood

मार्क वुड, क्रिकेटर, इंग्लैंड (Photo Credit - IANS)

England pacer Mark Wood is set to be ruled out of the second Ashes Test: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज (Ashes 2025-26) के दूसरे मुकाबले से पहले इंग्लैंड को तगड़ा झटका लग सकता है। दरअसल, तेज गेंदबाज मार्क वुड घुटने की पुरानी समस्या के कारण ब्रिस्बेन में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो सकते हैं। आपको बता दें कि मार्क वुड घुटने की सर्जरी के चलते करीब 15 क्रिकेट मैदान से दूर थे। वे एशेज सीरीज 2025-26 के पहले मैच में खेलने के लिए उतरे थे। हालाकि उसका प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा था।

ट्रेनिंग सेशन में नहीं लिया हिस्सा

मार्क वुड ने पर्थ टेस्ट मैच में 11 ओवर बॉलिंग की थी। ऑस्ट्रेलिया ने दो दिन में ही इंग्लैंड को पहले टेस्ट में हरा दिया था। मार्क वुड शनिवार की सुबह ब्रिस्बेन में इंग्लैंड के पहले ट्रेनिंग सेशन में शामिल नहीं हुए। वे ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा नहीं लेने वाले एक मात्र खिलाड़ी थे। ट्रेनिंग सेशन में उनका मौजूद नहीं रहना इस बात के संकेत हैं कि वे दूसरे टेस्ट मैच से बाहर रह सकते हैं। ऐसे में गुरुवार से ब्रिस्बेन में शुरू होने वाले डे-नाइट टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग-11 में मार्क वुड की जगह जोश टंग ले सकते हैं।

इंग्लैंड के टीम मैनेजमेंट का मानना है कि मार्क वुड गुरुवार तक फिट नहीं हो पाएंगे, हालाकि एशेज सीरीज के आगे के मुकाबलों में उनके खेलने की उम्मीद बनी हुई है।

आपको बता दें कि मार्क वुड अकसर चोटिल होते रहते हैं। वे क्रिकेट मैदान पर जितने दिन सक्रिय रहते हैं, उससे कहीं ज्यादा इंजरी की वजह से मैदान से बाहर रहते हैं। 35 वर्षीय मार्क वुड अपने करियर के आखिरी दौर में हैं। उसकी उम्र में तेज गेंदबाजों का इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलना मुश्किल होता है।

इंग्लैंड के लिए मार्क वुड क्यों हैं अहम?

ब्रिस्बेन की पिच तेज गेंदबाजों के अनुकूल मानी जाती हैं। मार्क वुड का दूसरे टेस्ट मैच की प्लेइंग-11 से बाहर होना इंग्लैंड की टीम के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज के दूसरे मैच में मार्क वुड इंग्लैंड के लिए कारगार साबित हो सकते थे। इंग्लैंड को सीरीज में वापसी के लिए मार्क वुड की मौजूदगी जरूरी है।

ये भी पढ़ें

AUS vs ENG: “हमें एरोगेंट नहीं रबिश कहो”, जानें दूसरे टेस्ट से पहले बेन स्टोक्स ने क्यों कहा ऐसा
ENG vs IND 3rd Test

Updated on:

29 Nov 2025 06:31 pm

Published on:

29 Nov 2025 05:47 pm

‘मानसिक रूप से सबसे इनसिक्योर इंसान’, क्यों गौतम गंभीर इस वर्ल्ड कप विजेता कोच की नजर में हैं सबसे ‘कमज़ोर’ क्रिकेटर

Gautam Gambhir
क्रिकेट

IND vs SA 1st ODI: रोहित शर्मा के साथ कौन करेगा ओपनिंग? नंबर 4 के लिए इन 2 खिलाड़ियों के बीच रेस

Rohit Sharma broke Sourav Ganguly record
क्रिकेट

IND vs SA 1st ODI: जीत से शुरुआत करना चाहेगी टीम इंडिया, रोहित-कोहली के अलावा इन खिलाड़ियों पर भी रहेगी नजर

Rohit sharma and Virat Kohli
क्रिकेट

टेम्बा बवुमा ने बनाया रोहित और विराट के खिलाफ स्पेशल प्लान, दोनों की वापसी का कर रहे थे इंतज़ार

Rohit Sharma and Virat Kohli
क्रिकेट

AUS vs ENG: “हमें एरोगेंट नहीं रबिश कहो”, जानें दूसरे टेस्ट से पहले बेन स्टोक्स ने क्यों कहा ऐसा

ENG vs IND 3rd Test
क्रिकेट
