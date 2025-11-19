Ashes Series: इंग्लैंड ने पहले मैच के लिए 12 सदस्यीय स्क्वाड का किया ऐलान, मार्क वुड खेलने को तैयार

England name 12-man squad for Ashes opener: इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुक्रवार को खेले जाने वाले एशेज सीरीज (Ashes Series) के पहले मैच के लिए 12 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान किया है। टीम की कमान बेन स्टोक्स को सौंपी गई है। टीम में मार्क वुड की वापसी हुई है और वह फिट होकर पहला मैच खेलने को तैयार है। इंग्लैंड की टीम में ऑफ स्पिनर शोएब बशीर के साथ-साथ पांच तेज गेंदबाजों को भी जगह दी गई है।