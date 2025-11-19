Ashes Series: इंग्लैंड ने पहले मैच के लिए 12 सदस्यीय स्क्वाड का किया ऐलान, मार्क वुड खेलने को तैयार

मार्क वुड, क्रिकेटर, इंग्लैंड (Photo Credit- IANS)
England name 12-man squad for Ashes opener: इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुक्रवार को खेले जाने वाले एशेज सीरीज (Ashes Series) के पहले मैच के लिए 12 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान किया है। टीम की कमान बेन स्टोक्स को सौंपी गई है। टीम में मार्क वुड की वापसी हुई है और वह फिट होकर पहला मैच खेलने को तैयार है। इंग्लैंड की टीम में ऑफ स्पिनर शोएब बशीर के साथ-साथ पांच तेज गेंदबाजों को भी जगह दी गई है।
लिलाक हिल में इंग्लैंड लायंस के खिलाफ इंग्लैंड के वार्म-अप मैच में 100 और 90 रन की पारियों के बाद ओली पोप ने अपनी जगह पक्की कर ली। इसका मतलब है कि जैकब बेथेल को अपने एशेज डेब्यू के लिए इंतजार करना होगा।
विशेष रूप से, स्पिनर शोएब बशीर को ऑलराउंडर विल जैक पर वरीयता देते हुए स्क्वाड में शामिल किया गया है, हालांकि लंबे कद के ऑफ स्पिनर के खेलने की गारंटी नहीं है। पर्थ की पिच पर घास होने की उम्मीद है। ऐसे में मेहमान टीम ने मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, ब्रायडन कार्स और गस एटकिंसन को चुनकर तेज गेंदबाजी के विकल्प को बरकरार रखा है।
बेन डकेट, जैक क्रॉली, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स, मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, शोएब बशीर।
