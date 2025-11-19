Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Ashes Series: इंग्लैंड ने पहले मैच के लिए 12 सदस्यीय स्क्वाड का किया ऐलान, मार्क वुड खेलने को तैयार

Ashes Series: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का पहला मुकाबला 21 नवंबर से खेला जाएगा। इसके लिए इंग्लैंड ने बुधवार को 12 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान किया है, जिसमें मार्क वुड को जगह दी गई है। इंग्लैंड टीम की कमान बेन स्टोक्स के हाथों में होगी।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 19, 2025

Mark Wood

मार्क वुड, क्रिकेटर, इंग्लैंड (Photo Credit- IANS)

England name 12-man squad for Ashes opener: इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुक्रवार को खेले जाने वाले एशेज सीरीज (Ashes Series) के पहले मैच के लिए 12 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान किया है। टीम की कमान बेन स्टोक्स को सौंपी गई है। टीम में मार्क वुड की वापसी हुई है और वह फिट होकर पहला मैच खेलने को तैयार है। इंग्लैंड की टीम में ऑफ स्पिनर शोएब बशीर के साथ-साथ पांच तेज गेंदबाजों को भी जगह दी गई है।

लिलाक हिल में इंग्लैंड लायंस के खिलाफ इंग्लैंड के वार्म-अप मैच में 100 और 90 रन की पारियों के बाद ओली पोप ने अपनी जगह पक्की कर ली। इसका मतलब है कि जैकब बेथेल को अपने एशेज डेब्यू के लिए इंतजार करना होगा।

विशेष रूप से, स्पिनर शोएब बशीर को ऑलराउंडर विल जैक पर वरीयता देते हुए स्क्वाड में शामिल किया गया है, हालांकि लंबे कद के ऑफ स्पिनर के खेलने की गारंटी नहीं है। पर्थ की पिच पर घास होने की उम्मीद है। ऐसे में मेहमान टीम ने मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, ब्रायडन कार्स और गस एटकिंसन को चुनकर तेज गेंदबाजी के विकल्प को बरकरार रखा है।

पहले एशेज टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम

बेन डकेट, जैक क्रॉली, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स, मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, शोएब बशीर।

ये भी पढ़ें

IPL 2026 ऑक्‍शन में MI को महज 7.75 करोड़ में भरने होंगे 5 स्लॉट, इन प्लेयर्स पर रहेगी नजर
क्रिकेट
MI eyes on pick 5 players

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

19 Nov 2025 03:15 pm

Published on:

19 Nov 2025 03:11 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Ashes Series: इंग्लैंड ने पहले मैच के लिए 12 सदस्यीय स्क्वाड का किया ऐलान, मार्क वुड खेलने को तैयार

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs SA: गुवाहाटी टेस्ट से पहले दक्षिण अफ्रीका की मुसीबतें बढ़ी, इस वजह से बाहर होंगे साइमन हार्मर? यह तेज गेंदबाज भी चोट‍िल…

South Africa
क्रिकेट

ODI Ranking: मात्र 22 दिन में खत्म हुई रोहित शर्मा की बादशाहत, इस कीवी बल्लेबाज ने छीनी नंबर-1 रैंक, टॉप 5 में तीन भारतीय

Rohit Sharma broke Sourav Ganguly record
क्रिकेट

IPL 2026 ऑक्‍शन में MI को महज 7.75 करोड़ में भरने होंगे 5 स्लॉट, इन प्लेयर्स पर रहेगी नजर

MI eyes on pick 5 players
क्रिकेट

भारत के लिए डेब्यू से पहले पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं सचिन तेंदुलकर, पाक की जर्सी पहनकर उतरे थे मैदान पर

Sachin Tendulkar and Brett Lee (Photo Credit-Sachin Tendulkar X)
क्रिकेट

गंभीर को कोच पद से हटा देना चाहिए… वर्ल्ड कप फ़ाइनल हारने वाले पूर्व भारतीय कप्तान ने दिया चौंकाने वाला बयान

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.