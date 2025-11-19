मुंबई इंडियंस। (फोटो सोर्स: IANS)
MI eyes on pick 5 players: इंडियन प्रीमियर लीग का पिछला सीजन मुंबई इंडियंस के लिए कुछ खास नहीं रहा था। हालांकि 5 बार की चैंपियन एमआई ने ऑक्शन से पहले ही अपनी टीम को काफी मजबूत कर लिया है। ट्रेड के जरिए उसने तीन खिलाड़ियों को हासिल करते हुए 20 खिलाड़ियों की टीम तैयार कर ली है। ऐसे में उसे अब ज्यादा खिलाड़ियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। एमआई अब ऐसे प्लेयर्स को ऑक्शन में खरीदना चाहेगी, जो किसी के चोटिल होने या ब्रेक देने पर खेल सकें। आइये एक नजर डालते हैं उन 5 स्लॉट पर जिन्हें एमआई आईपीएल 2026 (IPL 2026) के ऑक्शन भरने के लिए बेहतर प्लेयर्स तलाशना चाहेगी।
एमआई ने रीस टॉपली और लिजाद विलियम्स को रिलीज कर दिया है, जिसका मतलब है कि उन्हें एक और विदेशी तेज गेंदबाज की जरूरत होगी। हालांकि, इसमें एक पेच है। चूंकि उनके पास केवल एक ही विदेशी जगह बची है, इसलिए उन्हें समझदारी से काम लेना होगा। उन्हें ट्रेंट बोल्ट के अलावा एक और विदेशी तेज गेंदबाज की जरूरत होगी, जो मध्य में गेंदबाजी कर सके।
अगर रयान रिकलेटन सलामी बल्लेबाज के तौर पर काम नहीं करते हैं, तो मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम को रॉबिन मिंज के अलावा अन्य विकेटकीपर बैकअप की जरूरत होगी। इसका मतलब यह भी है कि वे एक और सलामी बल्लेबाज की भी तलाश करेंगे। ऐसे में पृथ्वी शॉ या वंश बेदी दोनों में से किसी एक पर उनकी नजर होगी।
मुंबई इंडियंस ने दो स्पिनरों विग्नेश पुथुर और कर्ण शर्मा को रिलीज़ कर दिया है, इसलिए वे अल्लाह गजनफर और मयंक मार्कंडे के साथ एक और स्पिनर भी लाना चाहेंगे।
एमआई दीपक चाहर और शार्दुल ठाकुर के अलावा एक और भारतीय तेज गेंदबाज को टीम में शामिल करने की कोशिश करेंगी। दीपक चाहर को चोट की चिंता है और शार्दुल ठाकुर एक हिट एंड मिस गेंदबाज हैं। सिमरजीत सिंह या आकाश मधवाल उन तेज गेंदबाजों में से एक हो सकते हैं जिन पर टीम की नजर होगी।
विदेशी तेज गेंदबाज- गेराल्ड कोएत्जी, एनरिक नॉर्टजे, जोश टंग, मैट हेनरी, सनी बेकर या स्पेंसर जॉनसन।
भारतीय विकेटकीपर- लवनीत सिसोदिया या वंश बेदी।
सलामी बल्लेबाज- पृथ्वी शॉ या शेख रशीद
भारतीय तेज़ गेंदबाज- सिमरजीत सिंह, कमलेश नागरकोटी, चेतन सकारिया या आकाश मधवाल।
भारतीय स्पिनर- राहुल चाहर या कुमार कार्तिकेय।
हार्दिक पंड्या (कप्तान), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रयान रिकेल्टन (विकेट कीपर), रॉबिन मिंज (विकेट कीपर), राज बावा, रघु शर्मा, मिचेल सैंटनर, कॉर्बिन बॉश, नमन धीर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, अल्लाह गजनफर, अश्विनी कुमार, दीपक चाहर, विल जैक्स, शेरफेन रदरफोर्ड, मयंक मार्कंडे और शार्दुल ठाकुर।
