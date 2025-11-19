MI eyes on pick 5 players: इंडियन प्रीमियर लीग का पिछला सीजन मुंबई इंडियंस के लिए कुछ खास नहीं रहा था। हालांकि 5 बार की चैंपियन एमआई ने ऑक्‍शन से पहले ही अपनी टीम को काफी मजबूत कर लिया है। ट्रेड के जरिए उसने तीन खिलाड़ियों को हासिल करते हुए 20 खिलाड़ियों की टीम तैयार कर ली है। ऐसे में उसे अब ज्‍यादा खिलाड़ियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। एमआई अब ऐसे प्‍लेयर्स को ऑक्‍शन में खरीदना चाहेगी, जो किसी के चोटिल होने या ब्रेक देने पर खेल सकें। आइये एक नजर डालते हैं उन 5 स्‍लॉट पर जिन्‍हें एमआई आईपीएल 2026 (IPL 2026) के ऑक्‍शन भरने के लिए बेहतर प्‍लेयर्स तलाशना चाहेगी।