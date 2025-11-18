RCB eyes on pick 8 players: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के ऑक्‍शन में छोटी-मोटी कमियों को पूरा करने की कोशिश करेगी। डिफेंडिंग चैंपियन होने के नाते आरसीबी के पास एक मज़बूत टीम है। मिनी ऑक्‍शन में चैलेंजर्स को ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत नहीं है, जो शुरुआती प्‍लेइंग 11 में शामिल हों, बल्कि ऐसे रोल प्लेयर्स की जरूरत है, जो चोटिल होने पर या किसी खास टीम के खिलाफ खेलने के लिए उपलब्ध हों। आईपीएल के 19वें सीजन की नीलामी में आरसीबी की नजर उन 8 खिलाड़ियों पर होगी, जिन्‍हें उनकी टीमों ने रिलीज कर दिया है। उसके पास ऐसे कई विकल्‍प होंगे। तेज गेंदबाजी के रूप में उसके पास मथीशा पथिराना, रीस टॉपली, मैट हेनरी या गेराल्ड कोएत्ज़ी तो शीर्ष बल्‍लेबाज के रूप में शेख रशीद और पृथ्वी शॉ अच्‍छे विकल्‍प हो सकते हैं।