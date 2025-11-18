आरसीबी की टीम। (फोटो सोर्स: एक्स@/rcb)
RCB eyes on pick 8 players: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के ऑक्शन में छोटी-मोटी कमियों को पूरा करने की कोशिश करेगी। डिफेंडिंग चैंपियन होने के नाते आरसीबी के पास एक मज़बूत टीम है। मिनी ऑक्शन में चैलेंजर्स को ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत नहीं है, जो शुरुआती प्लेइंग 11 में शामिल हों, बल्कि ऐसे रोल प्लेयर्स की जरूरत है, जो चोटिल होने पर या किसी खास टीम के खिलाफ खेलने के लिए उपलब्ध हों। आईपीएल के 19वें सीजन की नीलामी में आरसीबी की नजर उन 8 खिलाड़ियों पर होगी, जिन्हें उनकी टीमों ने रिलीज कर दिया है। उसके पास ऐसे कई विकल्प होंगे। तेज गेंदबाजी के रूप में उसके पास मथीशा पथिराना, रीस टॉपली, मैट हेनरी या गेराल्ड कोएत्ज़ी तो शीर्ष बल्लेबाज के रूप में शेख रशीद और पृथ्वी शॉ अच्छे विकल्प हो सकते हैं।
लियाम लिविंगस्टोन को रिलीज कर दिया गया है। आरसीबी या तो उन्हें वापस खरीदेगी या फिर मोईन अली, ग्लेन मैक्सवेल या वानिंदु हसरंगा जैसे खिलाड़ियों को चुन सकती है। सिर्फ 16.40 करोड़ रुपये बचे होने के कारण वह आंद्रे रसेल जैसे खिलाड़ी को नहीं खरीद सकती। उनके पास सिर्फ दो विदेशी स्लॉट बचे हैं, ऐसे में उसे सोच-समझकर चुनाव करना होगा। उसे बैकअप टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज़ की जरूरत है। ऐसे में वेंकटेश अय्यर को पाना मुश्किल हो सकता है, इसलिए वह पृथ्वी शॉ या शेख रशीद जैसे किसी खिलाड़ी पर समझौता करना चाहेगी।
घरेलू ऑलराउंडरों में आरसीबी राजवर्धन हंगरगेकर, अथर्व तायडे या महिपाल लोमरोर को चुन सकती है। उन्हें टिम सेफर्ट की जगह भी किसी और को चुनना होगा, लेकिन उनके पास विदेशी खिलाड़ियों के लिए जगह नहीं है। ऐसे में उसे भारतीय विकेटकीपरों लवनिथ सिसौदिया ओर वंश बेदी जैसे किसी को चुनना होगा।
विदेशी तेज गेंदबाज- मथीशा पथिराना, गेराल्ड कोएत्ज़ी, एनरिक नॉर्टजे, रीस टॉपले, स्पेंसर जॉनसन या मैट हेनरी।
भारतीय स्पिन ऑलराउंडर- महिपाल लोमरोर या अथर्व तायदे।
भारतीय विकेटकीपर- लवनिथ सिसौदिया या वंश बेदी।
भारतीय पेस ऑलराउंडर- राजवर्धन हंगरगेकर या विजय शंकर।
विदेशी ऑलराउंडर- ग्लेन मैक्सवेल, आरोन हार्डी, लियाम लिविंगस्टोन, मोईन अली, वानिंदु हसरंगा या वियान मुल्डर।
शीर्ष क्रम के बल्लेबाज- शेख रशीद या पृथ्वी शॉ।
भारतीय तेज गेंदबाज- सिमरजीत सिंह, कमलेश नगरकोटी, चेतन सकारिया या आकाश मधवाल।
भारतीय स्पिनर- कर्ण शर्मा, राहुल चाहर या कुमार कार्तिकेय।
विराट कोहली, अभिनंदन सिंह, भुवनेश्वर कुमार, देवदत्त पडिक्कल, जैकब बेथेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर और उपकप्तान), जोश हेजलवुड, क्रुणाल पंड्या, नुवान तुषारा, फिल साल्ट (विकेटकीपर), रजत पाटीदार (कप्तान), रसिख डार, रोमारियो शेफर्ड, सुयश शर्मा, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड और यश दयाल।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग