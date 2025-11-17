IPL 2026 से पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने किया बड़ा ऐलान, इस खिलाड़ी को बनाया कप्तान

पैट कमिंस, कप्तान, सनराइजर्स हैदराबाद (Photo Credit- IANS)
Indian Premier League 2026: सनराइजर्स हैदराबाद ने IPL 2026 ऑक्शन से पहले अपने कप्तान का खुलासा कर दिया है। फ्रेंचाइजी ने ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस (Pat Cummins) को अगले सीजन के लिए सनराइजर्स हैदराबाद का कप्तान बनाए रखा है। यह तीसरा सीजन होगा जब वह सनराइजर्स हैदराबाद टीम का नेतृत्व करेंगे। फ्रेंचाइजी ने सोमवार को अपने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल पर एक पोस्ट के माध्यम से उनकी भूमिका की पुष्टि की। हालाकि सोशल मीडिया पर की गई घोषणा में केवल पैट कमिंस की तस्वीरें थीं और कोई औपचारिक बयान नहीं था।
फिलहाल पैट कमिंस पीठ की चोट से उबर रहे हैं और पर्थ में होने वाले पहले एशेज टेस्ट से बाहर हो गए हैं। हालांकि, उनके 4 दिसंबर से ब्रिस्बेन में शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट तक फिट होने की उम्मीद है। उनकी अनुपस्थिति में स्टीव स्मिथ 21 नवंबर से इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के शुरुआती मैच में ऑस्ट्रेलिया का नेतृत्व करेंगे। उनके चोट के इतिहास को देखते हुए भी सनराइजर्स हैदराबाद ने कमिंस के नेतृत्व में पूरा विश्वास दिखाया है और अपनी दीर्घकालिक योजनाओं में उनकी केंद्रीय भूमिका की पुष्टि की है।
बता दें कि 31 वर्षीय खिलाड़ी ने 2024 में नीलामी में ₹20.50 करोड़ की भारी कीमत पर खरीदे जाने के बाद SRH की कप्तानी संभाली थी, जो कि आईपीएल इतिहास में सबसे ऊंची बोली में से एक थी। उनकी नियुक्ति अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के प्रभुत्व के बाद हुई, जिसमें विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप और 2023 वनडे विश्व कप में जीत शामिल है। कमिंस ने हैदराबाद में शामिल होने से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स का प्रतिनिधित्व किया था।
पैट कमिंस (कप्तान), ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, आर स्मरण, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कामिंदु मेंडिस, हर्षल पटेल, ब्रायडन कार्से, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा, जीशान अंसारी।
