IPL 2026 से पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने किया बड़ा ऐलान, इस खिलाड़ी को बनाया कप्तान

Indian Premier League 2026: सनराइजर्स हैदराबाद ने IPL 2026 ऑक्शन से पहले अपने कप्तान का खुलासा कर दिया है। फ्रेंचाइजी ने ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस (Pat Cummins) को अगले सीजन के लिए सनराइजर्स हैदराबाद का कप्तान बनाए रखा है। यह तीसरा सीजन होगा जब वह सनराइजर्स हैदराबाद टीम का नेतृत्व करेंगे। फ्रेंचाइजी ने सोमवार को अपने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल पर एक पोस्ट के माध्यम से उनकी भूमिका की पुष्टि की। हालाकि सोशल मीडिया पर की गई घोषणा में केवल पैट कमिंस की तस्वीरें थीं और कोई औपचारिक बयान नहीं था।