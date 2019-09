ट्विटर पर तस्वीर टैग करने से पत्नी पृथी पर भड़के अश्विन, कहा- मैं यह सब और नहीं संभाल सकता

नई दिल्‍ली : लंबे अरसे से भारतीय क्रिकेट टीम ( Indian cricket team ) के एकादश से बाहर चल रहे आर अश्विन ( Ravi Chandran Ashwin ) का गुस्सा अपनी पत्नी पृथी पर एक ट्विटर पोस्ट के बाद फूट पड़ा। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा- मुझे चिढ़ाना बंद करो। मैं यह सब और संभाल नहीं सकता। मामला यह है कि अश्विन की पत्‍नी पृथी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दक्षिण की स्टार अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन के साथ अपनी तस्वीर अपलोड की और इस तस्वीर को अश्‍विन को भी टैग कर दिया। पत्नी की इसी बात पर अश्‍विन ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है।

Can’t handle this anymore.. stop it .. will you @prithinarayanan