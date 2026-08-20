R Ashwin on Ravindra Jadeja: भारतीय टीम ने मेजबान श्रीलंका के खिलाफ गॉल में खेले गए पहले टेस्ट में 165 रन से शानदार जीत दर्ज करते हुए दो मैचों की सीरीज में 1-0 से अजेय बढ़त बना ली है। टीम इंडिया की इस जीत के हीरो युवा खिलाड़ी मानव सुथार और देवदत्त पड्डिकल रहे। वहीं, अनुभवी हरफनमौला खिलाड़ी रवींद्र जडेजा ने भी गेंद से शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन, पूर्व ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने पडिक्‍कल और सुथार की तारीफ की है। वहीं, उन्‍हें यह भी लगता है कि जडेजा पहले जैसे अटैकिंग नहीं रहे हैं।