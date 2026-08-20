Cut ball two parts: इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेली जा रही तीन मैचों की टेस्‍ट सीरीज के पहले मुकाबले में इंग्लिश गेंदबाज ओली रॉबिंसन और जोश टंग ने कमाल का प्रदर्शन किया। दोनों ने पाकिस्‍तान की पहली पारी में 5-5 विकेट हॉल अपने नाम करते हुए महज 171 रनों पर ढेर कर दिया। इसके जवाब में इंग्‍लैंड ने अपनी पहली पारी में दो विकेट के नुकसान पर पहले दिन स्‍टंप तक 112 रन बना लिए हैं। पहले दिन के खेल के बाद कुछ ऐसा हुआ, जो क्रिकेट के इतिहास में अब तक नहीं हुआ। मैच के बाद गेंद को दो हिस्‍सों में काटा गया, जिसका एक हिस्‍सा ओली ने रखा तो दूसरा हिस्‍सा जोश के पास गया। ओली ने कहा कि मैं इस पल को कभी नहीं भूल पाऊंगा।