IND vs SL 2nd Test Playing XI Prediction: टीम इंडिया गॉल टेस्ट में 165 रन से जीत दर्ज करने के बाद अब कोलंबो टेस्ट की तैयारी में जुटेगी, जो 23 अगस्‍त से खेला जाना है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के लिहाज से भारत के लिए ये सीरीज 2-0 से जीतनी जरूरी है। ऐसे में पहले टेस्‍ट में जीत के बावजूद हेड कोच गौतम गंभीर और कप्‍तान शुभमन गिल अपनी उन कमजोरियों को दूर कर चाहेंगे, जो गॉल में हुईं। माना जा रहा है कि पहला टेस्‍ट हार के बाद श्रीलंकाई टीम कोलंबो में और भी ज्‍यादा मुश्किल विकेट दे सकती है। ऐसे में भारतीय टीम को अपनी गेंदबाजी यूनिट में सुधार के साथ बल्लेबाजी यूनिट को अधिक मजबूत करना होगा। ऐसे में भारत की प्लेइंग 11 में एक बदलाव देखने को मिल सकता है।