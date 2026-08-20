Eng vs Pak: जो रूट के पास आज इतिहास रचने का मौका, सिर्फ 13 रन बनाते ही करेंगे सचिन तेंदुलकर के महारिकॉर्ड की बराबरी

इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान जो रूट। (फोटो- IANS)
Eng vs Pak 1st Test: इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज बुधवार को हेडिंग्ले में हुआ। सीरीज का यह
पहला टेस्ट जो रूट के लिए बेहद अहम है, जो लीड्स में अपने होम ग्राउंड पर इंग्लैंड की कप्तानी कर रहे हैं। इस मुकाबले में उनके पास सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा टेस्ट अर्धशतकों के रिकॉर्ड की बराबरी करने का सुनहरा मौका है। रूट पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद नाबाद 37 रन बनाकर पवेलियन लौटे। आज गुरुवार को दूसरे दिन वह 13 रन बनाते ही तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे।
बता दें कि सचिन तेंदुलकर ने अपने टेस्ट करियर में कुल 200 मैचों की 329 पारियों में 51 शतक और 68 अर्धशतक के साथ 15921 रन बनाए। जबकि जो रूट अपने करीब 14 साल के टेस्ट करियर के कुल 167 मैचों की 305 पारियों में 41 शतक के साथ 67 अर्धशतक लगा चुके हैं।
|रैंक
|बल्लेबाज
|टेस्ट
|रन
|शतक
|अर्धशतक
|1
|सचिन तेंदुलकर (भारत)
|200
|15,921
|51
|68
|2
|जो रूट (इंग्लैंड)
|167*
|14,151
|41
|67
|3
|जैक्स कैलिस (दक्षिण अफ्रीका)
|166
|13,289
|45
|58
|4
|रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया)
|168
|13,378
|41
|62
|5
|राहुल द्रविड़ (भारत)
|164
|13,288
|36
|63
|6
|शिवनारायण चंद्रपॉल (वेस्टइंडीज)
|164
|11,867
|30
|66
|7
|कुमार संगकारा (श्रीलंका)
|134
|12,400
|38
|52
|8
|एलन बॉर्डर (ऑस्ट्रेलिया)
|156
|11,174
|27
|63
|9
|एलिस्टर कुक (इंग्लैंड)
|161
|12,472
|33
|57
|10
|महेला जयवर्धने (श्रीलंका)
|149
|11,814
|34
|50
जो रूट के पास आज रिकी पोंटिंग के घर पर सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने के रिकॉर्ड को तोड़ने का भी मौका होगा। रूट घरेलू जमीन पर 154* टेस्ट पारियों में 7,537* रन बनाए हैं। उन्हें पोंटिंग से आगे निकलने के लिए अब 42 रनों की दरकार है। पोटिंग ने ऑस्ट्रेलिया में 92 टेस्ट मैचों की 154 पारियों में 7,578 रन बनाए थे।
|रैंक
|बल्लेबाज
|टेस्ट
|रन
|1
|रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया)
|92
|7,578
|2
|जो रूट (इंग्लैंड)
|87*
|7,537*
|3
|सचिन तेंदुलकर (भारत)
|94
|7,216
|4
|महेला जयवर्धने (श्रीलंका)
|81
|7,167
|5
|जैक्स कैलिस (दक्षिण अफ्रीका)
|88
|7,035
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