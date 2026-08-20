Eng vs Pak: जो रूट के पास आज इतिहास रचने का मौका, सिर्फ 13 रन बनाते ही करेंगे सचिन तेंदुलकर के महारिकॉर्ड की बराबरी

Eng vs Pak 1st Test: इंग्लैंड और पाकिस्‍तान के बीच तीन टेस्‍ट मैचों की सीरीज का आगाज बुधवार को हेडिंग्ले में हुआ। सीरीज का यह

पहला टेस्ट जो रूट के लिए बेहद अहम है, जो लीड्स में अपने होम ग्राउंड पर इंग्लैंड की कप्तानी कर रहे हैं। इस मुकाबले में उनके पास सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्‍यादा टेस्‍ट अर्धशतकों के रिकॉर्ड की बराबरी करने का सुनहरा मौका है। रूट पहले दिन का खेल खत्‍म होने के बाद नाबाद 37 रन बनाकर पवेलियन लौटे। आज गुरुवार को दूसरे दिन वह 13 रन बनाते ही तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे।