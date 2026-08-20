IND vs SL: कोलंबो में गॉल से भी ज्यादा बारिश की संभावना, जानें भारत-श्रीलंका दूसरे टेस्ट के पांचों दिन के मौसम का हाल

IND vs SL 2nd Test Colombo Weather Report: भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज का पहला मुकाबला टीम इंडिया ने गॉल में 165 रन से जीता। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सीरीज में 1-0 से अजेय बढ़त बना ली है। आईसीसी वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2025-27 के लिहाज से महत्‍वपूर्ण इस सीरीज को शुभमन गिल एंड कंपनी 2-0 से जीतना चाहेगी। लेकिन, सबसे बड़ी चिंता का विषय इन दिनों श्रीलंका का मौसम है। जिस तरह गॉल में पांचों दिन बारिश ने खलल डाली थी, ठीक उसी तरह कोलंबो में पांचों दिन बारिश की संभावना जताई गई है। आइये आज हम आपको भारत बनाम श्रीलंका दूसरे टेस्‍ट के दौरान पांचों दिन के मौसम का पूर्वानुमान बताते हैं।