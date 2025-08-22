Asia Cup 2025: एक साल में तीन शतक जड़ने के बाद संजू सैमसन के साथ नाइंसाफी, गिल के उप-कप्तान बनने से जगह को खतरा

सिर्फ ओपनिंग स्लॉट ही नहीं, सैसमन के लिए अब प्लेइंग-11 में जगह बचाना भी मुश्किल मालूम पड़ता है। गिल और अभिषेक अगर सलामी बल्लेबाज की भूमिका निभाते हैं तो सैमसन के लिए नंबर-3 पर खेलना भी संभव नहीं दिखता, क्योंकि नंबर-3 पर तिलक वर्मा का खेलना करीब-करीब तय है। तिलक ने अपने टी20 करियर में कुल 24 पारियां खेली हैं जिसमें से 13 बार वह नंबर-3 पर ही आए हैं, इतना ही नहीं नंबर-3 पर खेलते हुए उन्होंने 55.37 की बेहतरीन औसत और 169.37 के स्ट्राइक रेट से 443 रन बनाए हैं जिसमें दो शतक और दो अर्धशतक भी शामिल हैं। ऐसे में सैमसन के लिए अब मध्यक्रम या फिनिशर के तौर पर ही खेलने का विकल्प बचता है लेकिन आंकड़े कहते हैं कि सैमसन के लिए नंबर 4 से 7 का स्थान उनके अनुकूल नहीं रहा है। सैमसन ने मध्यक्रम (4-7) में 22 मैचों में 20.40 की औसत और 123.88 के स्ट्राइक रेट से 306 रन ही बनाए हैं जिसमें केवल एक पचासा शामिल है।