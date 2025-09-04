Asia Cup 2025: क्या भारत-पाकिस्तान मैच में इस बार टूटेगा ये 13 साल पुराना रिकॉर्ड?

India vs Pakistan T20 highest score: टी20 फॉर्मेट ने क्रिकेट को पूरी तरह से बदल दिया है। टी20 फॉर्मेट की शुरुआत के बाद क्रिकेट में कुछ भी असंभव नहीं लगता है। खासकर बल्लेबाजों के लिए यह फॉर्मेट स्वर्ग है। Asia Cup 2025 भी टी20 फॉर्मेट में खेला जाना है। इस टूर्नामेंट के रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है। चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान लीग मैच में 14 सितंबर को भिड़ेंगे। इस मैच पर दुनियाभर के क्रिकेट फैंस की नजर है। देखना होगा कि टी20 फॉर्मेट का दोनों देशों के बीच बना 13 साल पुराना रिकॉर्ड इस बार टूट पाता है या नहीं।