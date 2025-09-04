Patrika LogoSwitch to English

Asia Cup 2025: क्या भारत-पाकिस्तान मैच में इस बार टूटेगा ये 13 साल पुराना रिकॉर्ड?

India vs Pakistan T20 highest score: Asia Cup 2025 में सबकी नजर एक बार फिर भारत बनाम पाकिस्‍तान मुकाबले पर होगी। क्‍या आप जानते हैं कि ये दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी कभी एक-दूसरे के खिलाफ 200 का आंकड़ा नहीं छू सके हैं। 2012 में भारत ने 192 का स्‍कोर किया था। माना जा रहा है कि इस बार ये रिकॉर्ड टूट सकता है।

भारत

lokesh verma

Sep 04, 2025

India vs Pakistan T20 highest score
भारत बनाम पाकिस्‍तान मैच का नजारा। (फोटो सोर्स: IANS)

India vs Pakistan T20 highest score: टी20 फॉर्मेट ने क्रिकेट को पूरी तरह से बदल दिया है। टी20 फॉर्मेट की शुरुआत के बाद क्रिकेट में कुछ भी असंभव नहीं लगता है। खासकर बल्लेबाजों के लिए यह फॉर्मेट स्वर्ग है। Asia Cup 2025 भी टी20 फॉर्मेट में खेला जाना है। इस टूर्नामेंट के रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है। चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान लीग मैच में 14 सितंबर को भिड़ेंगे। इस मैच पर दुनियाभर के क्रिकेट फैंस की नजर है। देखना होगा कि टी20 फॉर्मेट का दोनों देशों के बीच बना 13 साल पुराना रिकॉर्ड इस बार टूट पाता है या नहीं।

 एक-दूसरे के खिलाफ कभी 200 का आंकड़ा नहीं छू सके भारत-पाक

दरअसल, टी20 फॉर्मेट में एक पारी में 200 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में हम अक्सर 200 रन बनते और उसे चेज होते देखते हैं। लेकिन, भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक खेले गए टी20 मैच में एक पारी में कभी भी कोई टीम 200 का आंकड़ा नहीं छू सकी है। सर्वाधिक कुल स्कोर का रिकॉर्ड भारत के नाम है। भारत ने 2012 में अहमदाबाद में पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट पर 192 रन बनाए थे। यह दोनों देशों के बीच टी20 का सर्वाधिक स्कोर है।

एशिया कप 2025 में तीन बार हो सकती है भिड़ंत

एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को होने वाले मैच के बाद भी दो और मैच हो सकते हैं। दरअसल, ए ग्रुप की दो शीर्ष टीमों के बीच 21 सितंबर को मैच होना है। अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो भारत-पाकिस्तान 21 सितंबर को भिड़ना लगभग तय है। वहीं, तीसरी टक्कर फाइनल में हो सकती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा 192 रन के अपने सर्वाधिक स्कोर को पीछे छोड़ते हुए भारत 200 के आंकड़े को पार करता है या नहीं। वहीं, पाकिस्तान की बल्लेबाजी पर भी नजर रहेगी।

भारत बनाम पाकिस्‍तान हेड टू हेड रिकॉर्ड

भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक रिश्ते अच्छे नहीं है। इस वजह से दोनों देशों के बीच आईसीसी इवेंट और एशिया कप के दौरान ही मैच होता है। दोनों देशों के बीच अब तक केवल 13 टी20 मैच खेले गए हैं। इसमें 10 मैचों में भारतीय टीम विजयी रही है। वहीं, 3 मैच पाकिस्तान जीती है। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ टी20 में सर्वाधिक स्कोर 192 है, जबकि पाकिस्तान का भारत के खिलाफ टी20 में सर्वाधिक स्कोर 182 रन है।

एशिया कप 2025

Published on:

04 Sept 2025 07:55 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Asia Cup 2025: क्या भारत-पाकिस्तान मैच में इस बार टूटेगा ये 13 साल पुराना रिकॉर्ड?

