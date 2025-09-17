Asia Cup 2025: अफगानिस्तान के लिए ‘करो या मरो’ मुक़ाबला, जीत की हैट्रिक लगाना चाहेगा श्रीलंका

अफगानिस्तान की टीम 2 में से 1 मैच जीतकर तीसरे स्थान पर मौजूद है, जबकि हांगकांग की टीम शुरुआती तीनों मुकाबले गंवाकर खिताबी दौड़ से बाहर है। आबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम की पिच ने एशिया कप में बल्लेबाजों के साथ गेंदबाजों को भी मदद की है। गुरुवार को आबू धाबी का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस दिन बारिश की आशंका नहीं है।