Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

Asia Cup 2025: अफगानिस्तान के लिए ‘करो या मरो’ मुक़ाबला, जीत की हैट्रिक लगाना चाहेगा श्रीलंका

अफगानिस्तान की टीम 2 में से 1 मैच जीतकर तीसरे स्थान पर मौजूद है, जबकि हांगकांग की टीम शुरुआती तीनों मुकाबले गंवाकर खिताबी दौड़ से बाहर है। आबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम की पिच ने एशिया कप में बल्लेबाजों के साथ गेंदबाजों को भी मदद की है। गुरुवार को आबू धाबी का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस दिन बारिश की आशंका नहीं है।

भारत

Siddharth Rai

Sep 17, 2025

श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच एशिया कप का 11वां मुक़ाबला खेला जाएगा (Photo - IANS)

Sri Lanka vs Afghanistan, Asia Cup 2025: श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच गुरुवार को आबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में एशिया कप 2025 का 11वां मुकाबला खेला जाना है। इस मैच का नतीजा ग्रुप-बी की शीर्ष-2 टीमों का फैसला करेगा। ग्रुप-बी की प्वाइंट्स टेबल देखें, तो श्रीलंकाई टीम शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर शीर्ष पर मौजूद है। वहीं, बांग्लादेश ने 3 में से 2 मैच अपने नाम किए हैं। यह टीम दूसरे पायदान पर है।

इस मुकाबले में श्रीलंका को बल्लेबाजी में पथुम निसांका और कुसल परेरा से उम्मीदें होंगी, जबकि गेंदबाजी में दुशमंथा चमीरा और वानिंदु हसरंगा मुकाबले का पासा पलटने का माद्दा रखते हैं। दूसरी ओर, अफगानिस्तान की बल्लेबाजी इब्राहिम जादरान और सेदिकुल्लाह अटल पर काफी हद तक निर्भर कर सकती है। वहीं, गेंदबाजी में राशिद खान और नूर अहमद श्रीलंकाई खेमे को परेशान कर सकते हैं।

अफगानिस्तान की टीम 2 में से 1 मैच जीतकर तीसरे स्थान पर मौजूद है, जबकि हांगकांग की टीम शुरुआती तीनों मुकाबले गंवाकर खिताबी दौड़ से बाहर है। आबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम की पिच ने एशिया कप में बल्लेबाजों के साथ गेंदबाजों को भी मदद की है। गुरुवार को आबू धाबी का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस दिन बारिश की आशंका नहीं है।

टी20 इतिहास को देखें, तो श्रीलंका का पलड़ा इस टीम के खिलाफ भारी नजर आता है। श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच साल 2016 से अब तक कुल 8 टी20 मुकाबले खेले गए हैं। इस दौरान श्रीलंका ने 5 मैच अपने नाम किए, जबकि 3 मुकाबले अफगानिस्तान ने जीते।

अफगानिस्तान की टीम : राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, दरवेश रसूली, सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, शराफुद्दीन अशरफ, मोहम्मद इशाक, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, एएम गजनफर, फरीद अहमद मलिक, फजलहक फारूकी और नवीन-उल-हक।

श्रीलंका की टीम : चरिथ असलंका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, नुवानीडु फर्नांडो, कामिंडु मेंडिस, कामिल मिशारा, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेलालागे, चमिका करुणारत्ने, महीश थीक्षाना, दुशमंथा चमीरा, बिनुरा फर्नांडो, नुवान तुषारा और मथीशा पथिराना।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Published on:

17 Sept 2025 06:24 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Asia Cup 2025: अफगानिस्तान के लिए ‘करो या मरो’ मुक़ाबला, जीत की हैट्रिक लगाना चाहेगा श्रीलंका

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.