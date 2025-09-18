Asia Cup 2025: करो या मरो वाले मैच में श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीत अफगानिस्तान ने किया बल्लेबाजी का फैसला

अफगानिस्तान के लिए एशिया कप सुपर 4 में जगह बनाने के लिए इस मैच में श्रीलंका के खिलाफ बड़े अंतर से जीत जरूरी है। अफगानिस्तान को अपने पहले मैच में हांगकांग के खिलाफ जीत मिली थी, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ उसे हार का सामना करना पड़ा था। ग्रुप की दो टीमें श्रीलंका और बांग्लादेश अपने 2-2 मैच जीत चुकी हैं, जबकि हांगकांग बाहर हो गई है। अफगानिस्तान को लीग चरण से आगे जाने और बेहतर रन रेट हासिल करने के लिए श्रीलंका के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करनी होगी।