Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

Asia Cup 2025: करो या मरो वाले मैच में श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीत अफगानिस्तान ने किया बल्लेबाजी का फैसला

अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने कहा, "हम पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेंगे। इस विकेट पर रन बनाना जरूरी है। यह एक जरूरी मैच है, हमें इसे सरल रखना होगा और बुनियादी बातों पर ध्यान देना होगा। यह एक नई पिच है। हम अबू धाबी में काफी खेल चुके हैं। 165+ का स्कोर अच्छा है। हमने कुछ बदलाव किए हैं गजनफर और नायब की जगह मुजीब और रसूली को शामिल किया गया है।"

भारत

Siddharth Rai

Sep 18, 2025

श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच एशिया कप का 11वां मुक़ाबला खेला जा रहा है(Photo - IANS)

Sri Lanka vs Afghanistan, Asia Cup 2025: अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे बेहद अहम मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। एशिया कप के सुपर 4 में जगह बनाने के लिए अफगानिस्तान को यह मैच बड़े अंतर से जीतना होगा।

अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने कहा, "हम पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेंगे। इस विकेट पर रन बनाना जरूरी है। यह एक जरूरी मैच है, हमें इसे सरल रखना होगा और बुनियादी बातों पर ध्यान देना होगा। यह एक नई पिच है। हम अबू धाबी में काफी खेल चुके हैं। 165+ का स्कोर अच्छा है। हमने कुछ बदलाव किए हैं गजनफर और नायब की जगह मुजीब और रसूली को शामिल किया गया है।"

श्रीलंका के कप्तान चरिथ असलांका ने कहा, "मैं भी बल्लेबाजी करना ही पसंदा करता। हमने अपने मध्यक्रम की बल्लेबाजी के बारे में बात की है, हमारे पास दो शानदार ओपनर हैं और यह हमारे लिए फायदेमंद है। हमें अपने मध्यक्रम की बल्लेबाजी में सुधार करना होगा, हम बातों से ज्यादा अमल करना चाहते हैं। हमने एक बदलाव किया है तिक्षाणा की जगह वेल्लालेज को शामिल किया है।"

अफगानिस्तान के लिए एशिया कप सुपर 4 में जगह बनाने के लिए इस मैच में श्रीलंका के खिलाफ बड़े अंतर से जीत जरूरी है। अफगानिस्तान को अपने पहले मैच में हांगकांग के खिलाफ जीत मिली थी, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ उसे हार का सामना करना पड़ा था। ग्रुप की दो टीमें श्रीलंका और बांग्लादेश अपने 2-2 मैच जीत चुकी हैं, जबकि हांगकांग बाहर हो गई है। अफगानिस्तान को लीग चरण से आगे जाने और बेहतर रन रेट हासिल करने के लिए श्रीलंका के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करनी होगी।

अफगानिस्तान प्लेइंग इलेवन :
सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, मोहम्मद नबी, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जन्नत, राशिद खान (कप्तान), मुजीब उर रहमान, नूर अहमद, फजलहक फारूकी

श्रीलंका की प्लेइंग इलेवन :
पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (डब्ल्यू), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चरिथ असलांका (कप्तान), दासुन शनाका, कामिंडु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेल्लालेज, दुष्मंथा चमीरा, नुवान तुषारा

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Published on:

18 Sept 2025 08:06 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Asia Cup 2025: करो या मरो वाले मैच में श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीत अफगानिस्तान ने किया बल्लेबाजी का फैसला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.