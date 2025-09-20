अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स नूर अहमद और मुजीब उर रहमान को इस वजह से ICC ने लगाई फटकार

Asia Cup 2025: अफगानिस्तान के दो क्रिकेटर्स नूर अहमद और मुजीब उर रहमान को आईसीसी की ओर से फटकार लगाई गई है। दरअसल, श्रीलंका के खिलाफ अबुधाबी में गुरुवार को हुए एशिया कप के मैच के दौरान दोनों क्रिकेटर्स को आईसीसी नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। नूर अहमद और मुजीब उर रहमान को आईसीसी आचार संहिता के लेवल एक के अपराध का दोषी पाया गया है। इसके अलावा, दोनों खिलाड़ियों के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट प्वाइंट जोड़ा गया है, जिनके लिए यह 24 महीनों में उनका पहला अपराध था।