अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स नूर अहमद और मुजीब उर रहमान को इस वजह से ICC ने लगाई फटकार

Asia Cup 2025: नूर अहमद और मुजीब उर रहमान को गुरुवार को हुए आईसीसी आचार संहिता के लेवल एक के अपराध का दोषी पाया गया है।

भारत

Satya Brat Tripathi

Sep 20, 2025

नूर अहमद, अफगानिस्तान (Photo Credit- IANS)

Asia Cup 2025: अफगानिस्तान के दो क्रिकेटर्स नूर अहमद और मुजीब उर रहमान को आईसीसी की ओर से फटकार लगाई गई है। दरअसल, श्रीलंका के खिलाफ अबुधाबी में गुरुवार को हुए एशिया कप के मैच के दौरान दोनों क्रिकेटर्स को आईसीसी नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। नूर अहमद और मुजीब उर रहमान को आईसीसी आचार संहिता के लेवल एक के अपराध का दोषी पाया गया है। इसके अलावा, दोनों खिलाड़ियों के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट प्वाइंट जोड़ा गया है, जिनके लिए यह 24 महीनों में उनका पहला अपराध था।

नूर अहमद को खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहायता कर्मियों के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.8 का उल्लंघन करने के लिए फटकार लगाई गई, जो अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान अंपायर के फैसले पर असहमति दिखाने से संबंधित है। वहीं मुजीब उर रहमान को अनुच्छेद 2.2 का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान क्रिकेट उपकरण या कपड़े, ग्राउंड उपकरण या फिक्स्चर और फिटिंग के दुरुपयोग से संबंधित है।

श्रीलंका की पारी के 16वें ओवर में नूर अहमद ने असहमति जताई, जब अंपायर ने उनकी एक गेंद को वाइड करार दिया। वहीं मुजीब उर रहमान ने अपने एक ओवर के दौरान हताशा में अपने तौलिये से जबरदस्ती स्टंप तोड़ दिए। अफगान खिलाड़ियों ने मामले को लेकर अपने अपराध स्वीकार कर लिए और एमिरेट्स आईसीसी एलीट पैनल ऑफ मैच रेफरी के रिची रिचर्डसन की ओर से प्रस्तावित प्रतिबंधों को स्वीकार कर लिया। इसलिए औपचारिक कार्रवाई की सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं थी।

गुरुवार को हुए एशिया कप मैच में अफगानिस्तान को श्रीलंका से छह विकेट से हार का सामना करना पड़ा और वह टूर्नामेंट से बाहर हो गया।

एशिया कप 2025

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

20 Sept 2025 09:11 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स नूर अहमद और मुजीब उर रहमान को इस वजह से ICC ने लगाई फटकार

