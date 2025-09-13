BAN vs SL: ग्रुप B में सुपर 4 की जंग हुई रोमांचक, श्रीलंका ने बांग्लादेश को 6 विकेट से रौंदा

श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। बांग्लादेश की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज शून्य के स्कोर पर लौट गए। तीसरा झटका 11, चौथा झटका 38 और पांचवां झटका कप्तान लिटन दास के रूप में 53 के स्कोर पर लगा। लिटन दास 26 गेंद पर 28 रन बनाकर आउट हुए। उनके अलावा टॉप 5 के 4 बल्लेबाज दो अंकों में नहीं जा सके। लिटन दास का विकेट गिरने के बाद बांग्लादेश की स्थिति बेहद खराब लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि टीम मुश्किल से 100 के आस-पास पहुंचेगी। लेकिन, क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है और ऐसा ही हुआ। बाद के 10.1 ओवर में श्रीलंका एक भी विकेट लेने में कामयाब नहीं हो सकी।