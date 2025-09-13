BAN vs SL: ग्रुप B में सुपर 4 की जंग हुई रोमांचक, श्रीलंका ने बांग्लादेश को 6 विकेट से रौंदा

Asia Cup 2025, BAN vs SL Highlights: आबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेले गए एशिया कप 2025 के ग्रुप बी के एक मुकाबले में बांग्लादेश को डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका ने 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ श्रीलंका अंक तालिका में दूसरे स्थान पर आ गई, जबकि अफगानिस्तान की टीम पहले स्थान पर बनी हुई है। हांगकांग इस ग्रुप से लगभग सुपर 4 की रेस से बाहर है। बांग्लादेश ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 139 रन बनाए। 140 रन का लक्ष्य को श्रीलंका ने 4 विकेट खोकर 15वें ओवर में ही हासिल कर लिया।
श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। बांग्लादेश की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज शून्य के स्कोर पर लौट गए। तीसरा झटका 11, चौथा झटका 38 और पांचवां झटका कप्तान लिटन दास के रूप में 53 के स्कोर पर लगा। लिटन दास 26 गेंद पर 28 रन बनाकर आउट हुए। उनके अलावा टॉप 5 के 4 बल्लेबाज दो अंकों में नहीं जा सके। लिटन दास का विकेट गिरने के बाद बांग्लादेश की स्थिति बेहद खराब लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि टीम मुश्किल से 100 के आस-पास पहुंचेगी। लेकिन, क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है और ऐसा ही हुआ। बाद के 10.1 ओवर में श्रीलंका एक भी विकेट लेने में कामयाब नहीं हो सकी।
जाकेर अली और शमीम हुसैन ने 61 गेंद पर 86 रन की साझेदारी कर बांग्लादेश को 5 विकेट के नुकसान पर 139 तक पहुंचा दिया। जाकेर 34 गेंद पर 41 और शमीम 34 गेंद पर 42 रन बनाकर नाबाद रहे। दोनों ने बांग्लादेश को मुश्किल से निकालने का काम किया। श्रीलंका के लिए वानिंदु हसरंगा ने 2, नुवान तुषारा और चमीरा ने 1-1 विकेट लिए।
140 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही और अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज कुसल मेंडिस 3 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद पथुम निसांका और कामिल मिशारा ने मोर्चा संभाला और टीम को लगभग जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। जीत के लिए जब सिर्फ 32 रन की जरूरत थी, तब श्रीलंका को झटका लगा और पथुम निसांका 50 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कुसल परेरा और दासुन शनाका भी जल्दी पवेलियन लौट गए। हालांकि मिशारा के साथ मिलकर कप्तान चरिथ असलंका ने टीम को जीत दिल दी।