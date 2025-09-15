Asia Cup 2025: सुपर चार में जगह पक्की करने उतरेंगे बांग्लादेश और अफगानिस्तान, होगी कांटे की टक्कर

Afghanistan vs Bangladesh, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के ग्रुप बी का पांचवां मुक़ाबला बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा। अबू धाबी के शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच को दोनों टीमें हर हाल में जीतना चाहेंगी। बांग्लादेश के खिलाफ अफगानिस्तान का पलड़ा भारी रहा है। अब तक दोनों टीमों के बीच 12 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं। इस दौरान पांच में बांग्लादेश को जीत मिली है। सात मुकाबले अफगानिस्तान ने जीत हैं। दोनों टीमों के बीच खेले गए आखिरी पांच मैचों की बात की जाये तो अफगानिस्तान ने तीन मैच जीते हैं और बांग्लादेश को दो में सफलता मिली है।