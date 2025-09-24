Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के शेड्यूल में हुई बड़ी चूक! बांग्लादेश के साथ हो गया बड़ा खेल

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के फाइनल की रेस अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। तीन मैच बचे हैं और 4 टीमों की किस्मत का फैसला अभी भी होना बाकी है। फिलहाल प्वाइंट्स टेबल (Asia Cup 2025 Points Table) में भारतीय टीम पहले स्थान पर है तो पाकिस्तान दूसरे और बांग्लादेश तीसरे स्थान पर हैं। भारत और बांग्लादेश ने 1-1 मैच खेला है और जीत हासिल की है तो पाकिस्तान ने 2 मैच खेला है और एक जीत हासिल की है। इस दौरान 4 टीमों को सुपर 4 में एक दिन के बाद अपना दूसरा मैच खेलना पड़ा रहा है लेकिन बांग्लादेश की टेंशन शेड्यूल ने बढ़ा दिया है।