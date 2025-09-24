Patrika LogoSwitch to English

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के शेड्यूल में हुई बड़ी चूक! बांग्लादेश के साथ हो गया बड़ा खेल

Bangladesh Asia Cup Schedule: एशिया कप की 3 बार की उपविजेता बांग्लादेश इस संस्करण में भी शानदार लय में नजर आ रही है और डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका को हराकर अपना दावा और मजबूत कर लिया है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 24, 2025

Bangladesh Cricket Team
बांग्लादेश क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज (फोटो- Bangladesh Cricket)

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के फाइनल की रेस अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। तीन मैच बचे हैं और 4 टीमों की किस्मत का फैसला अभी भी होना बाकी है। फिलहाल प्वाइंट्स टेबल (Asia Cup 2025 Points Table) में भारतीय टीम पहले स्थान पर है तो पाकिस्तान दूसरे और बांग्लादेश तीसरे स्थान पर हैं। भारत और बांग्लादेश ने 1-1 मैच खेला है और जीत हासिल की है तो पाकिस्तान ने 2 मैच खेला है और एक जीत हासिल की है। इस दौरान 4 टीमों को सुपर 4 में एक दिन के बाद अपना दूसरा मैच खेलना पड़ा रहा है लेकिन बांग्लादेश की टेंशन शेड्यूल ने बढ़ा दिया है।

24 और 25 सितंबर को बांग्लादेश को मैच खेलना है। यानी 3 बार की एशिया कप उपविजेता टीम को एक भी दिन का आराम नहीं मिलेगा। 24 सितंबर को उनका सामना टीम इंडिया से होगा तो 25 को पाकिस्तान के साथ खेलना है। इस तरह बिना आराम के बांग्लादेश को लगातार दो मैच खेलने पड़ेंगे, जिसका असर उनके प्रदर्शन पर देखा जा सकता है।

बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान के मैच से फाइनल की 2 टीमें हो जाएंगी कन्फर्म, जानें पूरा गणित
क्रिकेट
Asia Cup 2025 Super 4

पाक के साथ हो सकता है वर्चुअल सेमीफाइनल

भारतीय टीम का हालिया प्रदर्शन देख बांग्लादेश का जीतना तो मुश्किल माना जा रहा है लेकिन असली टक्कर और वर्चुअल सेमीफाइनल गुरुवार को खेला जाएगा। इस मुकाबले में बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीमें हर हाल में जीत चाहेंगी। ऐसे में बिना एक दिन के आराम के दूसरा मुकाबला खेलना बांग्लादेश पर भारी पड़ सकता है।

एशिया कप के इतिहास में बांग्लादेश 3 बार फाइनल में पहुंच चुकी है। अब तक खेले गए 2 टी20 एशिया कप के फाइनल में भी एक बार ये टीम पहुंच चुकी है। साल 2012 में बांग्लादेश पहली बार फाइनल में पहुंची, जहां उनका सामना पाकिस्तान से हुआ। इस संस्करण में सिर्फ 4 टीमों ने भाग लिया था। इसके बाद बांग्लादेश 2016 टी20 एशिया कप के फाइनल में पहुंची। 2018 एशिया कप के फाइनल में भी बांग्लादेश ने जगह बनाई। अब बचे हुए दो मैचों में अच्छा प्रदर्शन कर बांग्लादेश की टीम चौथी बार फाइनल का टिकट कटाना चाहेगी।

बांग्लादेश का स्‍क्‍वॉड

लिटन दास (कप्तान), तन्ज़िद हसन, परवेज़ हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदोय, जेकर अली अनिक, शमीम हुसैन, क़ाज़ी नुरुल हसन सोहन, शक महेदी हसन, रिशद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम और शैफ उद्दीन।

एशिया कप 2025

Cricket News

Published on:

24 Sept 2025 04:56 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के शेड्यूल में हुई बड़ी चूक! बांग्लादेश के साथ हो गया बड़ा खेल

