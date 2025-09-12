Patrika LogoSwitch to English

Asia Cup 2025: एशिया कप के तीसरे मैच में 7 विकेट से जीता बांग्लादेश, हांगकांग से 11 साल पुराना हिसाब बराबर

एशिया कप 2025 के तीसरे मुकाबले में बांग्लादेश ने हांगकांग को 7 विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले में कप्तान लिटन दास ने 59 रन की पारी खेली और वो प्लेयर ऑफ द मैच भी बने।

भारत

Shaitan Prajapat

Sep 12, 2025

Litton Das BAN vs HK
लिटन दास शॉट खेलते हुए (फोटो- IANS)

Asia Cup 2025, BAN vs HK: कप्तान लिटन दास की 39 गेंदों पर 59 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी की बदौलत बांग्लादेश ने एशिया कप के ग्रुप B मुकाबले में हांगकांग को 7 विकेट से हराकर जीत दर्ज की। यह मैच गुरुवार को शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। 144 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश ने 14 गेंद शेष रहते जीत हासिल की।

लिटन और हृदॉय ने की शानदर साझेदारी

लिटन और तौहीद हृदॉय (नाबाद 35) के बीच तीसरे विकेट के लिए 95 रन की साझेदारी ने टीम की जीत की नींव रखी। लिटन की संयमित पारी और सही समय पर तेजी से रन बटोरने की रणनीति ने बांग्लादेश को मजबूत स्थिति में बनाए रखा। इससे पहले गेंदबाजों के अनुशासित प्रदर्शन ने हांगकांग को 143/7 तक सीमित कर दिया।

बांग्लादेश की शुरुआत परवेज हुसैन इमोन के कुछ आकर्षक शॉट्स से हुई, लेकिन वह आयुष शुक्ला की गेंद पर कैच आउट हो गए। तंजीद हसन भी अधिक समय तक टिक नहीं सके। हालांकि, हांगकांग की 11 अतिरिक्त रन की गलती ने बांग्लादेश को पावर-प्ले में 51/2 तक पहुंचा दिया। इसके बाद लिटन और हृदॉय ने स्ट्राइक रोटेट कर रन गति बनाए रखी।

लिटन ने 14वें ओवर में तेजी दिखाते हुए लगातार चौके-छक्के जड़े और 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने ईशान खान और यासिम मुर्तजा के खिलाफ आक्रामक खेल दिखाया। हालांकि, अतीक इक़बाल ने उन्हें 59 रन पर बोल्ड कर दिया, लेकिन तब तक बांग्लादेश जीत के काफी करीब पहुंच चुका था।

पाकिस्तान का ओमान से मुकाबला

एशिया कप 2025 के चौथे और ग्रुप A के दूसरे मुकाबले में ओमान और पाकिस्तान अपने अभियान का आगाज करेंगी। पाकिस्तान 2 बार एशिय कप का खिताब जीत चुकी है तो ओमान के लिए यहां तक पहुंचना की बड़ी बात है। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ वे अपना 100 प्रतिशत देने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क्स पर लाइव देखा जा सकता है।

