Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

Asia Cup 2025: बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने टॉस जीतने के बाद कहा कि उनकी टीम इस मुक़ाबले के लिए काफ़ी उत्सुक है। लिटन ने कहा कि इस पिच पर 160 एक अच्छा स्कोर होगा। उन्होंने कहा कि उनकी टीम किसी भी तरह के तनाव में नहीं है।

भारत

Siddharth Rai

Sep 16, 2025

एशिया कप में अफगानिस्तान सुपर चार में जगह पक्की करने उतरेगा (photo - IANS)

Afghanistan vs Bangladesh, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के ग्रुप बी का पांचवां मुक़ाबला बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच खेला जा रहा है। अबू धाबी के शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच को दोनों टीमें हर हाल में जीतना चाहेंगी। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है।

बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने टॉस जीतने के बाद कहा कि उनकी टीम इस मुक़ाबले के लिए काफ़ी उत्सुक है। लिटन ने कहा कि इस पिच पर 160 एक अच्छा स्कोर होगा। उन्होंने कहा कि उनकी टीम किसी भी तरह के तनाव में नहीं है। बांग्लादेश में चार बदलाव हैं। तसकीन अहमद की वापसी हुई है। लिटन ने कहा कि उनकी टीम आज तीन स्पिनर और दो तेज गेंदबाज़ों के साथ उतरी है।

अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने कहा कि वह भी टॉस जीतकर बल्लेबाज़ी करते लेकिन उन्हें गेंदबाज़ी करने में भी समस्या नहीं है। राशिद ने कहा कि उनकी टीम ब्रेक के बाद वापस आ रही है और यह ब्रेक उनकी टीम के लिए अच्छा रहा है। अफ़ग़ानिस्तान की टीम में कोई बदलाव नहीं है।

बांग्लादेश के खिलाफ अफगानिस्तान का पलड़ा भारी रहा है। अब तक दोनों टीमों के बीच 12 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं। इस दौरान पांच में बांग्लादेश को जीत मिली है। सात मुकाबले अफगानिस्तान ने जीत हैं। दोनों टीमों के बीच खेले गए आखिरी पांच मैचों की बात की जाये तो अफगानिस्तान ने तीन मैच जीते हैं और बांग्लादेश को दो में सफलता मिली है।

दोनों टीमों की प्लेइंग 11 -

बांग्लादेश : तंजीद हसन तमीम, सैफ हसन, लिटन दास (विकेटकीपर/कप्तान), तौहीद हृदोय, महेदी हसन, नुरुल हसन, जेकर अली, शमीम हुसैन, रिशाद हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद

अफ़ग़ानिस्तान : सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नईब, अजमतुल्लाह ओमरजई, करीम जनत, राशिद ख़ान (कप्तान), नूर अहमद, ए एम गजनफर, फ़जलहक फ़ारूक़ी

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Published on:

16 Sept 2025 08:01 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Asia Cup 2025: बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.