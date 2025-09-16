Asia Cup 2025: बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने टॉस जीतने के बाद कहा कि उनकी टीम इस मुक़ाबले के लिए काफ़ी उत्सुक है। लिटन ने कहा कि इस पिच पर 160 एक अच्छा स्कोर होगा। उन्होंने कहा कि उनकी टीम किसी भी तरह के तनाव में नहीं है। बांग्लादेश में चार बदलाव हैं। तसकीन अहमद की वापसी हुई है। लिटन ने कहा कि उनकी टीम आज तीन स्पिनर और दो तेज गेंदबाज़ों के साथ उतरी है।