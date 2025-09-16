Asia Cup 2025: बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

Afghanistan vs Bangladesh, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के ग्रुप बी का पांचवां मुक़ाबला बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच खेला जा रहा है। अबू धाबी के शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच को दोनों टीमें हर हाल में जीतना चाहेंगी। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है।
बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने टॉस जीतने के बाद कहा कि उनकी टीम इस मुक़ाबले के लिए काफ़ी उत्सुक है। लिटन ने कहा कि इस पिच पर 160 एक अच्छा स्कोर होगा। उन्होंने कहा कि उनकी टीम किसी भी तरह के तनाव में नहीं है। बांग्लादेश में चार बदलाव हैं। तसकीन अहमद की वापसी हुई है। लिटन ने कहा कि उनकी टीम आज तीन स्पिनर और दो तेज गेंदबाज़ों के साथ उतरी है।
अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने कहा कि वह भी टॉस जीतकर बल्लेबाज़ी करते लेकिन उन्हें गेंदबाज़ी करने में भी समस्या नहीं है। राशिद ने कहा कि उनकी टीम ब्रेक के बाद वापस आ रही है और यह ब्रेक उनकी टीम के लिए अच्छा रहा है। अफ़ग़ानिस्तान की टीम में कोई बदलाव नहीं है।
बांग्लादेश के खिलाफ अफगानिस्तान का पलड़ा भारी रहा है। अब तक दोनों टीमों के बीच 12 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं। इस दौरान पांच में बांग्लादेश को जीत मिली है। सात मुकाबले अफगानिस्तान ने जीत हैं। दोनों टीमों के बीच खेले गए आखिरी पांच मैचों की बात की जाये तो अफगानिस्तान ने तीन मैच जीते हैं और बांग्लादेश को दो में सफलता मिली है।
बांग्लादेश : तंजीद हसन तमीम, सैफ हसन, लिटन दास (विकेटकीपर/कप्तान), तौहीद हृदोय, महेदी हसन, नुरुल हसन, जेकर अली, शमीम हुसैन, रिशाद हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद
अफ़ग़ानिस्तान : सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नईब, अजमतुल्लाह ओमरजई, करीम जनत, राशिद ख़ान (कप्तान), नूर अहमद, ए एम गजनफर, फ़जलहक फ़ारूक़ी