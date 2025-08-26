Asia Cup 2025: क्रिकेटर बनने के बावजूद नहीं बदली जिंदगी, बन गया सेल्समैन, अब एशिया कप की टीम में एंट्री

ओमान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप 2025 के लिए ओमान क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी है। जतिंदर सिंह की कप्तानी में 17 सदस्यीय टीम का ऐलान किया गया है। एशिया के इस सबसे बड़े और प्रतिष्ठित क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए चुनी गई ओमान टीम में 4 नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। सुफियान यूसुफ, जिकरिया इस्लाम, फैसल शाह और नदीम खान को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। ओमान की टीम में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का संतुलन है।
टीम की घोषणा के बाद मुख्य कोच दलीप मेंडिस ने कहा, "हम एशिया कप में हिस्सा ले रहे हैं। यह एक बड़ा टूर्नामेंट है, जो हमारे खिलाड़ियों को वैश्विक मंच पर अपने कौशल का प्रदर्शन करने का शानदार अवसर देगा। टी20 मैच में कुछ भी हो सकता है। एक ओवर का शानदार खेल सबकुछ बदल सकता है। हमारी तैयारी मजबूत रही है। शीर्ष टीमों के खिलाफ मैचों में मानसिक मजबूती भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। भारत और पाकिस्तान जैसी टीमों के खिलाफ खेलना हमेशा रोमांचक होता है। हमें उम्मीद है कि इस एशिया कप में हम प्रभाव डालेंगे और ओमान को एक उभरते हुए क्रिकेट राष्ट्र के रूप में प्रदर्शित करेंगे।"
एशिया कप 2025 में ओमान को भारत, पाकिस्तान और यूएई के साथ ग्रुप ए में रखा गया है। ओमान अपना पहला मैच 12 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। 15 सितंबर को यूएई और 19 सितंबर को ओमान भारत के खिलाफ खेलेगी। टीम की कमान संभाल रहे ओमान टीम के कप्तान जतिंदर सिंह की कहानी जान आप दंग रह जाएंगे। 5 मार्च, 1989 को लुधियाना में जन्मे इस खिलाड़ी ने क्रिकेटर बनने के लिए पूरी ताकत लगा दी।
जतिंदर सिंह के परिवार के साथ साल 2003 में ओमान शिफ्ट हो गए। उससे पहले पिता गुरमेल सिंह साल 1975 में वहां गए थे। वह रॉयल ओमान पुलिस के लिए कारपेंटर का काम करते थे। जतिंदर ने मस्कट में अपनी पढ़ाई शुरू की और वहीं से क्रिकेट करियर शुरू हुआ। जतिंदर को विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ओमान की अंडर 19 टीम में शामिल किया गया और 2015 में उन्हें ओमान की टीम में जगह मिली, जहां उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ डबलिन में डेब्यू किया। क्रिकेटर बनने के बाद जतिंदर सिंह की जिंदगी भारतीय खिलाड़ियों की तरह नहीं बदली। वह ओमान में घर चलाने के लिए एक सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं।
जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला, सुफियान यूसुफ, आशीष ओडेदरा, आमिर कलीम, मोहम्मद नदीम, सुफियान महमूद, आर्यन बिष्ट, करण सोनावले, जिक्रिया इस्लाम, हसनैन शाह, फैसल शाह, मुहम्मद इमरान, नदीम खान, शकील अहमद और समय श्रीवास्तव।