Asia Cup 2025: क्रिकेटर बनने के बावजूद नहीं बदली जिंदगी, बन गया सेल्समैन, अब एशिया कप की टीम में एंट्री

जतिंदर सिंह के परिवार के साथ साल 2003 में ओमान शिफ्ट हो गए। उससे पहले पिता गुरमेल सिंह साल 1975 में वहां गए थे। वह रॉयल ओमान पुलिस के लिए कारपेंटर का काम करते थे। जतिंदर ने मस्कट में अपनी पढ़ाई शुरू की और वहीं से क्रिकेट करियर शुरू हुआ। जतिंदर को विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ओमान की अंडर 19 टीम में शामिल किया गया और 2015 में उन्हें ओमान की टीम में जगह मिली, जहां उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ डबलिन में डेब्यू किया। क्रिकेटर बनने के बाद जतिंदर सिंह की जिंदगी भारतीय खिलाड़ियों की तरह नहीं बदली। वह ओमान में घर चलाने के लिए एक सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं।