एशिया कप के चैंपियंस ने ऑस्ट्रेलिया की दूसरे दर्ज की टीम के सामने टेके घुटने, अभिषेक-अर्शदीप और अय्यर बुरी तरह फ्लॉप

अर्शदीप सिंह (फोटो- IANS)
India A vs Australia A Score and Highlights: ऑस्ट्रेलिया ए क्रिकेट टीम ने कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत के खिलाफ खेली जा रही तीन अनऑफिशियल वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में जीत हासिल की। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को हार का सामना करना पड़ा था। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 246 रन बनाए। बारिश की वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम को 25 ओवर में 160 रन का लक्ष्य मिला, जिसे उसने 17वें ओवर में हासिल कर लिया और धमाकेदार जीत दर्ज की।
भारत A के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह 1 और प्रियांश आर्या 0 पर आउट हुए। कप्तान श्रेयस अय्यर भी नहीं चले और 8 रन पर आउट हो गए। एशिया कप 2025 के खिताबी मुकाबले में भारत की जीत के नायक रहे तिलक वर्मा ने 122 मैच में 94 रन की पारी खेली। वर्मा ने 4 छक्के और 5 चौके लगाए। रियान पराग ने भी 54 गेंद पर 58 रन की पारी खेली। दोनों बल्लेबाजों की बदौलत भारत ए ने 45.5 ओवर में 246 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए जैक एडवर्ड्स ने 4, विल सदरलैंड-तनवीर सांगा ने 2-2 विकेट लिए।
247 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने 5.5 ओवर में बिना नुकसान के 48 रन बना लिए थे। इसके बाद बारिश की वजह से मैच करीब तीन घंटे तक रुका रहा। डकवर्थ लुईस नियम के तहत ऑस्ट्रेलिया ए की टीम को 25 ओवर में 160 रनों का लक्ष्य मिला। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया पहले ही 48 रन बना चुकी थी। ऐसे में 19 ओवर में 112 रन का लक्ष्य टीम के लिए काफी आसान हो गया।
कंगारू टीम के सलामी बल्लेबाज मैकेंजी हार्वे (70) और कूपर कोनोली (50) की अर्धशतकीय पारी ने 16.4 ओवर में 1 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। एकमात्र विकेट फ्रेजर का गिरा, वे 20 गेंदों पर 36 रन बनाकर निशांत सिंधु का शिकार बने। जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज के रोमांच को जिंदा रखा है। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 44 रन खर्च किए तो युद्धवीर सिंह ने 16 गेंदों में 35 रन लुटाए। पांच अक्टूबर को सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला खेला जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग