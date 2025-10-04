Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

एशिया कप के चैंपियंस ने ऑस्ट्रेलिया की दूसरे दर्ज की टीम के सामने टेके घुटने, अभिषेक-अर्शदीप और अय्यर बुरी तरह फ्लॉप

एशिया कप 2025 के चैंपियंस खिलाड़ियों का ऑस्ट्रेलिया की दूसरे दर्जे की टीम के सामने लचर प्रदर्शन देखने को मिला, जिसकी वजह से भारत A को दूसरे वनडे में हार का सामना करना पड़ा।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 04, 2025

Arshdeep Singh

अर्शदीप सिंह (फोटो- IANS)

India A vs Australia A Score and Highlights: ऑस्ट्रेलिया ए क्रिकेट टीम ने कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत के खिलाफ खेली जा रही तीन अनऑफिशियल वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में जीत हासिल की। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को हार का सामना करना पड़ा था। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 246 रन बनाए। बारिश की वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम को 25 ओवर में 160 रन का लक्ष्य मिला, जिसे उसने 17वें ओवर में हासिल कर लिया और धमाकेदार जीत दर्ज की।

नहीं चला प्रियांश, अभिषेक और अय्यर का बल्ला

भारत A के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह 1 और प्रियांश आर्या 0 पर आउट हुए। कप्तान श्रेयस अय्यर भी नहीं चले और 8 रन पर आउट हो गए। एशिया कप 2025 के खिताबी मुकाबले में भारत की जीत के नायक रहे तिलक वर्मा ने 122 मैच में 94 रन की पारी खेली। वर्मा ने 4 छक्के और 5 चौके लगाए। रियान पराग ने भी 54 गेंद पर 58 रन की पारी खेली। दोनों बल्लेबाजों की बदौलत भारत ए ने 45.5 ओवर में 246 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए जैक एडवर्ड्स ने 4, विल सदरलैंड-तनवीर सांगा ने 2-2 विकेट लिए।

247 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने 5.5 ओवर में बिना नुकसान के 48 रन बना लिए थे। इसके बाद बारिश की वजह से मैच करीब तीन घंटे तक रुका रहा। डकवर्थ लुईस नियम के तहत ऑस्ट्रेलिया ए की टीम को 25 ओवर में 160 रनों का लक्ष्य मिला। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया पहले ही 48 रन बना चुकी थी। ऐसे में 19 ओवर में 112 रन का लक्ष्य टीम के लिए काफी आसान हो गया।

अर्शदीप की हुई जमकर पिटाई

कंगारू टीम के सलामी बल्लेबाज मैकेंजी हार्वे (70) और कूपर कोनोली (50) की अर्धशतकीय पारी ने 16.4 ओवर में 1 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। एकमात्र विकेट फ्रेजर का गिरा, वे 20 गेंदों पर 36 रन बनाकर निशांत सिंधु का शिकार बने। जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज के रोमांच को जिंदा रखा है। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 44 रन खर्च किए तो युद्धवीर सिंह ने 16 गेंदों में 35 रन लुटाए। पांच अक्टूबर को सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला खेला जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

04 Oct 2025 07:43 am

Hindi News / Sports / Cricket News / एशिया कप के चैंपियंस ने ऑस्ट्रेलिया की दूसरे दर्ज की टीम के सामने टेके घुटने, अभिषेक-अर्शदीप और अय्यर बुरी तरह फ्लॉप

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Komal Sharma Wedding: अपनी सगी बहन की शादी में नहीं पहुंचे टीम इंडिया T20 के ओपनर अभिषेक शर्मा

Cricketer Abhishek Sharma's sister Komal Sharma with Ludhiana businessman Lovish Oberoi
क्रिकेट

रोहित शर्मा और विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएंगे या नहीं? भारतीय सिलेक्टर इस दिन ले सकते हैं फैसला

चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली
क्रिकेट

ENG-W vs SA-W: साउथ अफ्रीका वनडे में अपने तीसरे सबसे न्यूनतम स्कोर पर ढेर, 10 विकेट से जीती इंग्लैंड

England women cricketer
क्रिकेट

IND vs WI 1st Test: जुरेल ने ठोका पहला टेस्ट शतक, घरेलू सरजमीं पर ऐसा करने वाले बने तीसरे भारतीय विकेट-कीपर

Dhruv Jurel
क्रिकेट

IND vs WI, 1st Test: केएल राहुल, जुरेल और जडेजा के शतकों से वेस्टइंडीज पर भारत की पकड़ मजबूत

Dhruv Jurel
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.