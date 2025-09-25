Asia Cup 2025 Final Scenario: भारत की जीत से श्रीलंका बाहर, अब पाकिस्तान और बांग्लादेश में कौन पहुंचेगा फ़ाइनल में, समझें पूरा गणित

सुपर 4 में सभी टीमों ने अबतक दो - दो मुक़ाबले खेले हैं। भारत दो मैचों में दो जीतकर चार अंक और +1.357 के शानदार नेट रनरेट के साथ टॉप पर है। भारत फ़ाइनल में पहुंच चुका है। वहीं श्रीलंका को पहले दोनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है और वह फ़ाइनल की रेस से बाहर हो गया है। अब बचते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान, दोनों टीमें आज यानि 25 सितम्बर को एक दूसरे से भिड़ेंगी। ऐसे में इन दोनों में से जो भी टीम आज का मुक़ाबला जीतेगी, वह सीधे -सीधे फ़ाइनल में जगह बना लेगी। क्योंकि दोनों टीमों ने दो - दो मुक़ाबले खेले हैं और दोनों को एक - एक मैच में हार झेलनी बड़ी है। दोनों ने अभी दो - दो अंक हैं।