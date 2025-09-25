Asia Cup 2025 Final Scenario: भारत की जीत से श्रीलंका बाहर, अब पाकिस्तान और बांग्लादेश में कौन पहुंचेगा फ़ाइनल में, समझें पूरा गणित

Asia Cup 2025 Final Scenario: एशिया कप 2025 का सुपर फोर दौर जोर-शोर से चल रहा है और बुधवार को भारत ने बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। इस जीत के साथ ही श्रीलंका का टूर्नामेंट से सफर समाप्त हो गया, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच आज यानि 25 सितम्बर को होने वाला मुकाबला निर्णायक साबित होगा।
सुपर 4 में सभी टीमों ने अबतक दो - दो मुक़ाबले खेले हैं। भारत दो मैचों में दो जीतकर चार अंक और +1.357 के शानदार नेट रनरेट के साथ टॉप पर है। भारत फ़ाइनल में पहुंच चुका है। वहीं श्रीलंका को पहले दोनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है और वह फ़ाइनल की रेस से बाहर हो गया है। अब बचते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान, दोनों टीमें आज यानि 25 सितम्बर को एक दूसरे से भिड़ेंगी। ऐसे में इन दोनों में से जो भी टीम आज का मुक़ाबला जीतेगी, वह सीधे -सीधे फ़ाइनल में जगह बना लेगी। क्योंकि दोनों टीमों ने दो - दो मुक़ाबले खेले हैं और दोनों को एक - एक मैच में हार झेलनी बड़ी है। दोनों ने अभी दो - दो अंक हैं।
श्रीलंका, जो ग्रुप बी का टॉपर था, सुपर फोर में बुरी तरह फिसल गया। पहले मैच में बांग्लादेश ने उन्हें 4 विकेट से हराया, जबकि मंगलवार को पाकिस्तान ने 5 विकेट से मात दी। 25 सितंबर को दुबई में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच होने वाला मुकाबला वर्चुअल नॉकआउट साबित होगा। दोनों टीमों के पास 2-2 अंक हैं, और जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में भारत से भिड़ेगी, जो 28 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने भारत से हारकर श्रीलंका को हराया, जबकि बांग्लादेश ने श्रीलंका को मात दी लेकिन भारत से हारी।