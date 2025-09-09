Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने ही दी टीम इंडिया को दी चेतावनी, कहा- इस बार हारेगी टीम इंडिया

Asia Cup 2025, IND vs UAE: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी लालचंद राजपूत ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि इस बार टीम इंडिया को यूएई हराएगी।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 09, 2025

Harbhajan Singh Picks India Squad for Asia Cup 2025
भारतीय क्रिकेट टीम (Image: IANS)

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज अशोक डिंडा ने कहा है कि यूएई क्रिकेट टीम को भारतीय टीम को हराने में 100 साल लगेंगे। अशोक डिंडा ने कहा, "क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। इसमें कोई भी टीम जीत और हार सकती है, लेकिन यूएई को भारतीय टीम को हराने में अभी 100 साल का समय लगेगा। भारत को सिर्फ हराने की बात कहने भर से टीम इंडिया हार नहीं जाएगी। उसके लिए टीम बनानी पड़ती है। भारतीय टीम विश्व चैंपियन है। काफी मेहनत और लंबे समय में यह टीम बनी है।

लालचंद राजपूत हैं UAE के हेड कोच

उन्होंने कहा कि भारतीय टीम बहुत अच्छी है और मजबूत है। टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को अपनी भूमिका मालूम है। सभी उसी के मुताबिक खेलते हैं। भारतीय टीम के सारे खिलाड़ी स्टार हैं और दबाव में बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। ये सबसे अहम है। शुरुआत में विकेट गिरने के बावजूद भारतीय टीम बड़ा स्कोर बनाने की क्षमता रखती है और पूर्व में ऐसा कर भी चुकी है। भारतीय टीम को एशिया कप में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। भारतीय टीम चैंपियन होकर लौटेगी।

ये भी पढ़ें

एशिया कप में सिर्फ 2 टीमों से ही भारत को मिली है हार, जानें टी20 फॉर्मेट का रिकॉर्ड
क्रिकेट
IND vs PAK in T20 World Cup 2024

लालचंद राजपूत ने दी थी चेतावनी

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच लालचंद राजपूत यूएई के हेड कोच हैं। उन्होंने एशिया कप की शुरुआत से पहले ही बड़ा बयान देते हुए कहा कि यूएई भारतीय टीम को हराएगी। अशोक डिंडा ने उसी का जवाब दिया है। एशिया कप 2025 में भारत, पाकिस्तान, ओमान और यूएई एक ही ग्रुप में हैं। भारत और यूएई का मुकाबला 10 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

भारत और यूएई के बीच अब तक सिर्फ एक ही टी20 मैच खेला गया है। इस मैच में यूएई को करारी हार का सामना करना पड़ा था। भारत और यूएई के बीच ये मुकाबला 3 मार्च 2016 को मीरपुर में खेला गया था। यूएई 20 ओवर में 9 विकेट पर 81 रन बना सकी थी। भारत ने 10.1 ओवर में 82 रन बनाकर मैच 9 विकेट से जीत लिया था।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

09 Sept 2025 06:39 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने ही दी टीम इंडिया को दी चेतावनी, कहा- इस बार हारेगी टीम इंडिया

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.