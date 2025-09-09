पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने ही दी टीम इंडिया को दी चेतावनी, कहा- इस बार हारेगी टीम इंडिया

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज अशोक डिंडा ने कहा है कि यूएई क्रिकेट टीम को भारतीय टीम को हराने में 100 साल लगेंगे। अशोक डिंडा ने कहा, "क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। इसमें कोई भी टीम जीत और हार सकती है, लेकिन यूएई को भारतीय टीम को हराने में अभी 100 साल का समय लगेगा। भारत को सिर्फ हराने की बात कहने भर से टीम इंडिया हार नहीं जाएगी। उसके लिए टीम बनानी पड़ती है। भारतीय टीम विश्व चैंपियन है। काफी मेहनत और लंबे समय में यह टीम बनी है।