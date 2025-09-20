Patrika LogoSwitch to English

IND vs PAK: दुबई दे रहा है पाकिस्तान को दर्द! भारत के खिलाफ मैच से पहले देखें दोनों टीमों के आंकड़े

IND vs PAK in Dubai: एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की टीमें लगातार चौथी बार दुबई में एक दूसरे का सामना करेंगी। इससे पहले के मुकाबलों के आंकड़े पाकिस्तान की नींद उड़ा सकते हैं।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 20, 2025

IND vs pAK Asia Cup T20 Head to head
भारत बनाम पाकिस्तान (फोटो- IANS)

IND vs PAK T20 Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान की टीमें सुपर 4 में पहुंच चुकी हैं और उम्मीद के मुताबिक एक बार फिर दोनों भिड़ने के लिए तैयार हैं। एशिया कप 2025 में दूसरी बार भारत-पाकिस्तान की टीमों के बीच हाई-वोल्टेज मैच खेला जाना है। यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को आयोजित होगा। भारत-पाकिस्तान के बीच टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में अब तक चार मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है। भारत ने 3 मैच अपने नाम किए हैं।

3 बार दुबई में हो चुकी है टक्कर

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दोनों देशों के बीच एशिया कप के कुल तीन मैच खेले गए हैं, जिसमें 2 मुकाबले टीम इंडिया ने जीते। साल 2016 में पहली बार टी20 फॉर्मेट का एशिया कप खेला गया था। तब पाकिस्तान के द्वारा 84 रन के लक्ष्य को टीम इंडिया ने 15.3 ओवर में सिर्फ 5 विकेट खोकर मैच अपने नाम कर लिया। 2022 में दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान को एक बार फिर 5 विकेट से शिकस्त दी।

पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम 19.5 ओवरों में 147 रन पर सिमट गई। इसके जवाब में टीम इंडिया ने 19.4 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया। सुपर 4 में पाकिस्तान ने पिछली दो हार का बदला लिया। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी और 7 विकेट खोकर 181 रन बनाए। जवाब में मोहम्मद रिजवान (71) और मोहम्मद नवाज (42) की शानदार पारियों के दम पर पाकिस्तान ने 19.5 ओवरों में 5 विकेट शेष रहते जीत दर्ज कर ली।

दुबई में फिर हारा पाकिस्तान

14 सितंबर 2025 को खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने बाजी मारी। दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप के लिए दोनों टीमें लगातार तीसरी बार आमने-सामने थीं। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए खराब शुरुआत के बाद 9 विकेट खोकर 127 रन बनाए। इसके जवाब में टीम इंडिया ने 15.5 ओवरों में 7 विकेट शेष रहते आसान जीत दर्ज की।

