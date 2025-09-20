IND vs PAK: दुबई दे रहा है पाकिस्तान को दर्द! भारत के खिलाफ मैच से पहले देखें दोनों टीमों के आंकड़े

IND vs PAK T20 Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान की टीमें सुपर 4 में पहुंच चुकी हैं और उम्मीद के मुताबिक एक बार फिर दोनों भिड़ने के लिए तैयार हैं। एशिया कप 2025 में दूसरी बार भारत-पाकिस्तान की टीमों के बीच हाई-वोल्टेज मैच खेला जाना है। यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को आयोजित होगा। भारत-पाकिस्तान के बीच टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में अब तक चार मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है। भारत ने 3 मैच अपने नाम किए हैं।