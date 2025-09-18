Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को फिर होगा मुक़ाबला, इंडिया से हार के बावजूद फाइनल में ऐसे पहुंच जाएगा पाक

India vs Pakistan, Asia Cup 2025, Super 4: एशिया कप 2025 के 10वें मुक़ाबले में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को 41 रनों हराकर पाकिस्तान ने सुपर 4 में जगह बना ली है। अब 21 सितंबर को पाकिस्तान का मुक़ाबला फिर से भारत से होगा। यह दोनों टीमों का पहला सुपर 4 मुक़ाबला होगा। ऐसे में दोनों टीम जीत के साथ इस राउंड की शुरुआत करना चाहेंगी।
सुपर 4 में सभी चार टीमों को तीन - तीन मुक़ाबले मिलेंगे। इनमें से जिन दो टीमों के सबसे ज्यादा अंक होंगे, वह फ़ाइनल में जगह बना लेगी। इसलिए सुपर 4 राउंड का हर एक मुक़ाबला बेहद अहम होगा। ऐसे में अगर पाकिस्तान पहले मुक़ाबले में भारत से हार जाता है तो उसके फ़ाइनल में पहुंचने की राह बेहद मुश्किल हो जाएगी। अगर इस हार के बाद भी उसे फ़ाइनल में जाना है तो अन्य तीनों मुक़ाबले जीतने होंगे।
सुपर 4 में जो भी टीम 3 में से 3 मैच जीतती है तो उसका फाइनल खेलना तय है। लेकिन 2 मैच जीतने वाली टीम भी फाइनल की दावेदारी में रहेगी और यहां नेट रन रेट (NRR) अहम रोल प्ले करेगा। भारत और पाकिस्तान ने ग्रुप ए से सुपर 4 में जगह बना ली है। लेकिन ग्रुप बी से श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच पेंच फंसा हुआ है।
सुपर-फोर का शेड्यूल
20 सितंबर (शनिवार), दुबई: B1 बनाम B2, रात 8:00 बजे
21 सितंबर (रविवार), दुबई: भारत बनाम पाकिस्तान (A1 बनाम A2), रात 8:00 बजे
23 सितंबर (मंगलवार), अबू धाबी: पाकिस्तान (A2) बनाम B1, रात 8:00 बजे
24 सितंबर (बुधवार), दुबई: भारत (A1) बनाम B2, रात 8:00 बजे
25 सितंबर (गुरुवार), दुबई: पाकिस्तान (A2) बनाम B2, रात 8:00 बजे
26 सितंबर (शुक्रवार), दुबई: भारत (A1) बनाम B1, रात 8:00 बजे
फाइनल मुकाबला: 28 सितंबर (रविवार), दुबई: सुपर-फोर की टॉप दो टीमें, रात 8:00 बजे