Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को फिर होगा मुक़ाबला, इंडिया से हार के बावजूद फाइनल में ऐसे पहुंच जाएगा पाक

सुपर-फोर का शेड्यूल

20 सितंबर (शनिवार), दुबई: B1 बनाम B2, रात 8:00 बजे

21 सितंबर (रविवार), दुबई: भारत बनाम पाकिस्तान (A1 बनाम A2), रात 8:00 बजे

23 सितंबर (मंगलवार), अबू धाबी: पाकिस्तान (A2) बनाम B1, रात 8:00 बजे

24 सितंबर (बुधवार), दुबई: भारत (A1) बनाम B2, रात 8:00 बजे

25 सितंबर (गुरुवार), दुबई: पाकिस्तान (A2) बनाम B2, रात 8:00 बजे

26 सितंबर (शुक्रवार), दुबई: भारत (A1) बनाम B1, रात 8:00 बजे

फाइनल मुकाबला: 28 सितंबर (रविवार), दुबई: सुपर-फोर की टॉप दो टीमें, रात 8:00 बजे