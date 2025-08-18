Asia Cup 2025 के लिए टीम इंडिया में इन 11 खिलाड़ियों की जगह तय! ये 4 प्लेयर भी रेस में

Asia Cup 2025 India Squad: एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम घोषित कर दी है। 9 सितंबर से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का ऐलान भी 19 अगस्त को होने वाला है। फिटनेस टेस्ट पास करने वाले सूर्यकुमार यादव का कप्तान बने रहना तय है। उन्हें मिलाकर 11 खिलाड़ी ऐसे हैं, जिनकी जगह पक्की मानी जा रही है। इनके अलावा 4 खिलाड़ी ऐसे हैं, जो 15 सदस्यीय टीम में जगह बनाने के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। आइये जानते हैं इनके बारे में-
एशिया कप में भारतीय टीम अपने अभियान का आगाज 10 सितंबर से यूएई के खिलाफ मुकाबले से करेगी। इसके बाद 14 सितंबर को चिरप्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से मुकाबला होगा। पाकिस्तान टीम की घोषणा पहले ही हो चुकी है, जिसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जगह नहीं दी गई है। वहीं, अब सबकी नजर भारतीय स्क्वॉड पर टिकी है।
एशिया कप 2025 के लिए बतौर सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जगह पक्की है। मिडिल आर्डर के लिए तिलक वर्मा और कप्तान सूर्यकुमार यादव को चुना जा सकता है। बतौर ऑलराउंडर अक्षर पटेल, हार्दिक पंड्या और शिवम दुबे का चुना जाना भी तय है। स्पिनर के रूप में वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई तो बतौर तेज गेंदबाज तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह की जगह पक्की है, क्योंकि बुमराह चयन के लिए उपलब्ध हैं।
बीसीसीआई के चयनकर्ता 15 सदस्यीय टीम की घोषणा करेंगे। अतिरिक्त ओपनर यशस्वी जायसवाल और दूसरे विकेटकीपर के रूप में जितेश शर्मा का चयन किया जा सकता है। जबकि अतिरिक्त बल्लेबाज के रूप में श्रेयस अय्यर और अतिरिक्त तेज गेंदबाज के रूप में मोहम्मद सिराज को चुना जा सकता है।
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर, यशस्वी जायसवाल, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई।