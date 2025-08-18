Asia Cup 2025 के लिए टीम इंडिया में इन 11 खिलाड़ियों की जगह तय! ये 4 प्लेयर भी रेस में

Asia Cup 2025 India Squad: एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम घोषित कर दी है। 9 सितंबर से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का ऐलान भी 19 अगस्‍त को होने वाला है। फिटनेस टेस्‍ट पास करने वाले सूर्यकुमार यादव का कप्‍तान बने रहना तय है। उन्‍हें मिलाकर 11 खिलाड़ी ऐसे हैं, जिनकी जगह पक्‍की मानी जा रही है। इनके अलावा 4 खिलाड़ी ऐसे हैं, जो 15 सदस्‍यीय टीम में जगह बनाने के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। आइये जानते हैं इनके बारे में-