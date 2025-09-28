IND vs PAK: आखिरी बार आठ साल पहले किसी टूर्नामेंट के फ़ाइनल में भिड़े थे भारत – पाकिस्तान, बुरी तरह हारी थी टीम इंडिया

338 रनों का पीछा करने उतरी भारत की पारी महज 30.3 ओवर में 58 रनों पर ऑलआउट हो गई और यह मुक़ाबला 180 रनों से गवां दिया। यह आईसीसी वनडे टूर्नामेंट फाइनल में हार का सबसे बड़ा मार्जिन था। पाकिस्तान के गेंदबाजों में मोहम्मद अमीर ने मात्र 16 रन देकर तीन विकेट झटके। उनके अलावा हसन आली ने 19 रन देकर तीन, शादाब खान ने दो और जुनैद खान ने एक विकेट हासिल किया। भारत के लिए सबसे ज्यादा रन हार्दिक पांड्या ने 76 रन बनाए। उनके अलावा युवराज सिंह ने 22 और शिखर धवन ने 21 रनों का योगदान दिया। कोई अन्य बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सका।