क्रिकेट

IND vs PAK: आखिरी बार आठ साल पहले किसी टूर्नामेंट के फ़ाइनल में भिड़े थे भारत – पाकिस्तान, बुरी तरह हारी थी टीम इंडिया

आखिरी बार भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का फाइनल मुक़ाबला खेला गया था। लंदन के ओवल मैदान में खेले गए इस मैच में पाकिस्तान ने भारत को 180 रनों के भारी अंतर से हराया था।

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Sep 28, 2025

No India vs Pakistan at LA Olympics 2028

एशिया कप के एक मैच के दौरान अपील करते हुए हार्दिक पंड्या (Photo source: IANS)

India vs Pakistan, Asia Cup 2025, Final: एशिया कप 2025 का फ़ाइनल मुक़ाबला गत चैम्पियन भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। 41 साल के एशिया कप के इतिहास में यह पहली बार है जब दोनों टीमें ख़िताबी मुक़ाबले के लिए आमने सामने होंगी। लेकिन आखिरी बार जब ये दोनों टीमें किसी टूर्नामेंट के फाइनल में भिड़ी थीं, तो वो 18 जून 2017 का दिन था।

यह आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का फाइनल मुक़ाबला था। लंदन के ओवल मैदान में खेले गए इस मैच में पाकिस्तान ने भारत को 180 रनों के भारी अंतर से हराया था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में भारत डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरा था। विराट कोहली की कप्तानी वाली भारतीय टीम टूर्नामेंट की फेवरेट थी। ग्रुप स्टेज में ही दोनों टीमें भिड़ीं, जहां भारत ने पाकिस्तान को 124 रनों से धूल चटाई थी। उस मैच में शिखर धवन की शतकीय पारी और जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी ने पाकिस्तान को बिखेर दिया। लेकिन फाइनल से पहले पाकिस्तान ने कमाल कर दिया।

सरफराज अहमद की कप्तानी में उन्होंने इंग्लैंड को सेमीफाइनल में 8 विकेट से हराया और पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में जगह बनाई। दूसरी तरफ, भारत ने बांग्लादेश को 9 विकेट से धुना और चौथी बार फाइनल में पहुंचा। लेकिन कोई नहीं सोच रहा था कि ग्रुप स्टेज की हार पाकिस्तान को इतना मजबूत बना देगी। पाकिस्तान उस समय वर्ल्ड रैंकिंग में सबसे नीचे था, लेकिन उनकी युवा टीम ने सबको चौंका दिया।

टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी चुनी। ओवल का विकेट थोड़ा नम था, क्योंकि रात भर बारिश हुई थी। लेकिन पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने कोई गलती नहीं की। सलामी बल्लेबाज फखर जमान और अजहर आली ने पहले विकेट के लिए रिकॉर्ड 128 रनों की सखेड़ारी कर पाकिस्तान को ठोस शुरुआत दी। इस जमान ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शतक ठोक दिया। जमान ने 106 गेंद पर 114 रनों की पारी खेली। वहीं अजहर आली ने 59 बनाए। इन दोनों के अलावा मोहम्मद हफीज ने नाबाद 57 और बाबर आज़म ने 46 रनों का योगदान दिया।

भारतीय गेंदबाजों का दिन बुरा रहा। भुवनेश्वर कुमार ने 2 विकेट लिए, लेकिन बुमराह महंगे साबित हुए। उन्होंने 9 ओवर में 68 रन लुटाये और एक भी विकेट हासिल नहीं कर सके। रवींद्र जडेजा ने तो 10 ओवर में 76 रन लुटा दिए। पाकिस्तान ने भारत के सामने 338 रनों का विशाल लक्ष्य रखा।

338 रनों का पीछा करने उतरी भारत की पारी महज 30.3 ओवर में 58 रनों पर ऑलआउट हो गई और यह मुक़ाबला 180 रनों से गवां दिया। यह आईसीसी वनडे टूर्नामेंट फाइनल में हार का सबसे बड़ा मार्जिन था। पाकिस्तान के गेंदबाजों में मोहम्मद अमीर ने मात्र 16 रन देकर तीन विकेट झटके। उनके अलावा हसन आली ने 19 रन देकर तीन, शादाब खान ने दो और जुनैद खान ने एक विकेट हासिल किया। भारत के लिए सबसे ज्यादा रन हार्दिक पांड्या ने 76 रन बनाए। उनके अलावा युवराज सिंह ने 22 और शिखर धवन ने 21 रनों का योगदान दिया। कोई अन्य बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सका।

एशिया कप 2025 में भी पाकिस्तान को भारत ने ग्रुप स्टेज और सुपर 4 में हराया है। 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच लीग मैच खेला गया था। वहीं, 21 सितंबर को सुपर-4 के दौरान दोनों ही टीमों की टक्कर हुई थी। दोनों मैचों में भारतीय टीम विजयी रही थी। ऐसे में क्या पाकिस्तान 2017 का प्रदर्शन दोहराते हुए कोई उलटफेर करेगा? या भारत एक बार फिर खिताब पर कब्जा जमा लेगा।

