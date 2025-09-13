IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11 में हो सकता है एक बड़ा बदलाव, इस खिलाड़ी का कटेगा पत्ता!

India vs Pakistan Playing 11 Prediction: एशिया कप 2025 में चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान रविवार 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने होंगे। सुपर-4 के लिए लिहाज से दोनों के लिए ये बेहद अहम मैच है। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया इस मैच को हर हाल में जीतना चाहेगी तो सलमान आगा के नेतृत्व वाली पाकिस्तान टीम भी पूरा जोर लगाएगी। ऐसे में क्रिकेट फैंस को एक फिर दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। वहीं, भारतीय टीम मैनेजमेंट इस बड़े मुकाबले में एक बड़ा बदलाव कर सकता है। आइये इससे पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन कैसी हो सकती है?
यूएई के खिलाफ शुरुआती मैच में भारतीय बल्लेबाजी क्रम में बदलाव देखा गया था। शुभमन गिल की ओपनिंग में वापसी पर संजू सैमसन को मध्यक्रम के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया गया। पिछले मैच की तरह टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ पांच बल्लेबाज अभिषेक, शुभमन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा और संजू के साथ उतरना पसंद करेगी।
यूएई के खिलाफ टीम मैनेजमेंट ने तीन ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल और शिवम दुबे को शामिल किया था, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ टीम को एक अनुभवी पेसर की जरुरत पड़ सकती है। ऐसे में भारत के लिए सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशन विकेट लेने वाले अर्शदीप सिंह की प्लेइंग इलेवन में वापसी संभव है। अगर वह वापस आते हैं तो शिवम दुबे का पत्ता कटना तय है।
कुलदीप यादव ने टीम में जगह बनाते ही अपनी उपयोगिता साबित की है। ऐसे में वह दुबई के मैदान पर फिर से वरुण चक्रवर्ती का साथ देते नजर आएंगे। इस तरह भारतीय टीम के पास अक्षर पटेल समेत तीन स्पिन विकल्प होंगे। जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और पंड्या तीन तेज गेंदबाज भी होंगे।
शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), संजू सैमसन (विकेट कीपर), तिलक वर्मा, शिवम दुबे/अर्शदीप सिंह, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती।