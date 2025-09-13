IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11 में हो सकता है एक बड़ा बदलाव, इस खिलाड़ी का कटेगा पत्ता!

India vs Pakistan Playing 11 Prediction: एशिया कप 2025 में चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्‍तान रविवार 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्‍टेडियम में आमने-सामने होंगे। सुपर-4 के लिए लिहाज से दोनों के लिए ये बेहद अहम मैच है। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया इस मैच को हर हाल में जीतना चाहेगी तो सलमान आगा के नेतृत्‍व वाली पाकिस्‍तान टीम भी पूरा जोर लगाएगी। ऐसे में क्रिकेट फैंस को एक फिर दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। वहीं, भारतीय टीम मैनेजमेंट इस बड़े मुकाबले में एक बड़ा बदलाव कर सकता है। आइये इससे पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्‍तान के खिलाफ भारत की संभावित प्‍लेइंग इलेवन कैसी हो सकती है?