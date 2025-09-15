Asia Cup 2025: आज एशिया कप का मैच शाम 5.30 बजे से होगा शुरू, जानें कौन सी टीमें होंगी आमने सामने

ग्रुप-ए की प्वाइंट्स टेबल पर नजर डालें, तो टीम इंडिया शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर शीर्ष पर मौजूद है। वहीं, पाकिस्तान की टीम दो में से एक मैच जीतकर दूसरे पायदान पर मौजूद है। पाकिस्तान ने रविवार को टीम इंडिया के खिलाफ 7 विकेट से हार का सामना किया है। ओमान और यूएई की टीमें क्रमश: तीसरे और चौथे स्थान पर मौजूद हैं। इस मुकाबले में यूएई को बल्लेबाजी में मुहम्मद वसीम और आसिफ खान से काफी उम्मीदें होंगी। वहीं, गेंदबाजी में हैदर अली और मुहम्मद रोहिद मैच का पासा पलटने का माद्दा रखते हैं।