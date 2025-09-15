Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

Asia Cup 2025: आज एशिया कप का मैच शाम 5.30 बजे से होगा शुरू, जानें कौन सी टीमें होंगी आमने सामने

Asia Cup 2025 Today Match Time: एशिया कप 2025 के सांतवें मुकाबले में आज यूएई का सामना ओमान से होगा। दोनों टीमें एक एक मैच खेल चुकी हैं लेकिन अब तक किसी का खाता नहीं खुला है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 15, 2025

Dubai international STadium
दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (फोटो- IANS)

Asia Cup 2025 Today Match: एशिया कप 2025 के सातवें मैच में संयुक्त अरब अमीरात का सामना ओमान से होगा। यह मुकाबला सोमवार को आबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाना है। ओमान की टीम अपने पहले मैच में पाकिस्तान के हाथों 93 रन से हार का सामना कर चुकी है। वहीं, यूएई की टीम को टूर्नामेंट के अपने शुरुआती मुकाबले में टीम इंडिया के हाथों 9 विकेट से करारी हार झेलनी पड़ी थी।

ग्रुप-ए की प्वाइंट्स टेबल पर नजर डालें, तो टीम इंडिया शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर शीर्ष पर मौजूद है। वहीं, पाकिस्तान की टीम दो में से एक मैच जीतकर दूसरे पायदान पर मौजूद है। पाकिस्तान ने रविवार को टीम इंडिया के खिलाफ 7 विकेट से हार का सामना किया है। ओमान और यूएई की टीमें क्रमश: तीसरे और चौथे स्थान पर मौजूद हैं। इस मुकाबले में यूएई को बल्लेबाजी में मुहम्मद वसीम और आसिफ खान से काफी उम्मीदें होंगी। वहीं, गेंदबाजी में हैदर अली और मुहम्मद रोहिद मैच का पासा पलटने का माद्दा रखते हैं।

टीम इंडिया ने मैच के बाद किया ऐसा काम, सोच भी नहीं सकता पाकिस्तान, अब शिकायत करने पहुंच गया ACC
क्रिकेट
India vs Pakistan Asia cup 2025

अब तक रही है कांटे की टक्कर

दूसरी ओर, जतिंदर सिंह और विनायक शुक्ला ओमान की बल्लेबाजी को मजबूती देते नजर आ सकते हैं, जबकि गेंदबाजी में शकील अहमद और आमिर कलीम टीम की सबसे बड़ी उम्मीद होंगे। आबू धाबी की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के अनुकूल होती है, लेकिन कभी-कभी इसमें धीमी गति के गेंदबाज भी अपना जलवा दिखा सकते हैं। ओमान और यूएई की टीम साल 2015 से अब तक एक-दूसरे के खिलाफ 9 टी20 मैच खेल चुकी हैं। इस दौरान 5 मैच यूएई के नाम रहे, जबकि 4 मुकाबले ओमान ने जीते।

एशिया कप के लिए UAE की टीम

अलीशान शरफू, मुहम्मद वसीम (कप्तान), मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ खान, हर्षित कौशिक, ध्रुव पाराशर, सिमरनजीत सिंह, हैदर अली, जुनैद सिद्दीकी, मुहम्मद रोहिद खान, मुहम्मद फारूक, आर्यांश शर्मा, मतिउल्लाह खान, एथन डिसूजा, मुहम्मद जवादुल्लाह और सगीर खान।

एशिया कप के लिए ओमान की टीम

आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), शाह फैसल, हसनैन शाह, मोहम्मद नदीम, जिक्रिया इस्लाम, सुफियान महमूद, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव, करण सोनावले, आशीष ओडेदरा, मोहम्मद इमरान, आर्यन बिष्ट, नदीम खान और सुफियान यूसुफ।

एशिया कप 2025

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

15 Sept 2025 05:07 pm

Asia Cup 2025: आज एशिया कप का मैच शाम 5.30 बजे से होगा शुरू, जानें कौन सी टीमें होंगी आमने सामने

