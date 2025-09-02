Asia Cup 2025 Record: वो गेंदबाज, जिसकी एशिया कप मैच में हुई सबसे ज्यादा कुटाई, दर्ज हुई अनचाहा रिकॉर्ड

केएल राहुल 41 गेंदों में दो छक्कों और छह चौकों की मदद से 62 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद सूर्यकुमार यादव (6) जल्द पवेलियन लौट गए। टीम 125 के स्कोर तक दो विकेट गंवा चुकी थी। यहां से विराट कोहली ने ऋषभ पंत के साथ तीसरे विकेट के लिए 87 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया। कोहली ने 61 गेंदों में छह छक्कों और 12 चौकों की मदद से 122 रन की पारी खेली। भले ही विपक्षी खेमे से फरीद अहमद एकमात्र सफल गेंदबाज रहे, लेकिन चार ओवरों में उन्होंने 57 रन लुटा दिए। इस दौरान उन्हें दो विकेट हाथ लगे।