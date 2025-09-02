Patrika LogoSwitch to English

Asia Cup 2025 Record: वो गेंदबाज, जिसकी एशिया कप मैच में हुई सबसे ज्यादा कुटाई, दर्ज हुई अनचाहा रिकॉर्ड

T20 Asia Cup 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है। इस मैच से पहले चलिए जानते हैं किस गेंदबाज ने एक मैच में लुटाए सबसे ज्यादा रन और अपने स्पैल से मचाया गर्दा।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 02, 2025

Most sixes in an innings for Asia Cup T20
एशिया कप 2025 (फोटो सोर्स: एक्‍स@/AsianCricketcouncil)

टी20 फॉर्मेट को गेंदबाजों के लिए कब्रगाह माना जाता है। क्या आप उस गेंदबाज के बारे में जानते हैं, जिसके नाम टी20 फॉर्मेट के एशिया कप के एक ही मुकाबले में सर्वाधिक रन लुटाने का अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज है। यहां हम अफगानिस्तान के गेंदबाज फरीद अहमद की बात कर रहे हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ चार ओवरों में 57 रन लुटा दिए थे।

फरीद की हुई थी जमकर कुटाई

यह मुकाबला 8 सितंबर 2022 को दुबई में खेला गया था। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसे यह फैसला भारी पड़ गया। भारत ने विराट कोहली और कप्तान केएल राहुल की शानदार पारियों के दम पर 20 ओवरों में 212/2 का स्कोर खड़ा कर दिया। सलामी जोड़ी के रूप में विराट कोहली और केएल राहुल ने 12.4 ओवरों में 119 रन की साझेदारी की।

केएल राहुल 41 गेंदों में दो छक्कों और छह चौकों की मदद से 62 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद सूर्यकुमार यादव (6) जल्द पवेलियन लौट गए। टीम 125 के स्कोर तक दो विकेट गंवा चुकी थी। यहां से विराट कोहली ने ऋषभ पंत के साथ तीसरे विकेट के लिए 87 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया। कोहली ने 61 गेंदों में छह छक्कों और 12 चौकों की मदद से 122 रन की पारी खेली। भले ही विपक्षी खेमे से फरीद अहमद एकमात्र सफल गेंदबाज रहे, लेकिन चार ओवरों में उन्होंने 57 रन लुटा दिए। इस दौरान उन्हें दो विकेट हाथ लगे।

भुवी ने 4 ओवर चटकाए 5 विकेट

विशाल टारगेट का पीछा करने उतरी अफगानी टीम पर दबाव नजर आया। खराब शुरुआत के बाद अफगानिस्तान का खेमा निर्धारित ओवरों में आठ विकेट खोकर सिर्फ 111 रन ही बना सका। इस टीम के लिए इब्राहिम जादरान ने सर्वाधिक 64 रन बनाए, लेकिन भुवनेश्वर कुमार की शानदार गेंदबाजी के सामने अफगानी खेमा टिक नहीं सका। भुवी ने चार ओवरों में महज चार रन देकर पांच शिकार किए। टीम इंडिया ने मुकाबला 101 रन से जीत लिया।

