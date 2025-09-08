Patrika LogoSwitch to English

इन दो अधिकारियों के इशारे पर खेले जाएंगे एशिया कप के मैच, पैनल में 2 भारतीय अंपायर शामिल

एशिया कप 2025 का उद्घाटन मैच 9 सितंबर को खेला जाना है। टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से करेगी। भारत का पहला मुकाबला यूएई से होगा।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 08, 2025

Asia Cup 2025
एशिया कप ट्रॉफी। (फोटो सोर्स: IANS)

एशिया कप 2025 की शुरुआत मंगलवार से होने जा रही है। भारतीय अंपायर रोहन पंडित और वीरेंद्र शर्मा इस टूर्नामेंट में मैच अधिकारियों के पैनल का हिस्सा होंगे। यह टूर्नामेंट 9-28 सितंबर के बीच आयोजित होगा। अनुभवी मैच रेफरी रिची रिचर्डसन और एंडी पाइक्रॉफ्ट टूर्नामेंट के लिए मैच अधिकारियों की टीम का नेतृत्व करेंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने सोमवार को बताया कि सुपर फोर और टूर्नामेंट के फाइनल के लिए मैच अधिकारियों की सूची बाद में घोषित की जाएगी।

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी 2-2 अंपायर्स

टूर्नामेंट में बतौर अंपायर अहमद पाकतीन (अफगानिस्तान), आसिफ याकूब (पाकिस्तान), फैसल अफरीदी (पाकिस्तान), गाजी सोहेल (बांग्लादेश), इजातुल्लाह सफी (अफगानिस्तान), मसूदुर रहमान (बांग्लादेश), रवींद्र विमलसिरी (श्रीलंका), रोहन पंडित (भारत), रुचिरा पल्लियागुरुगे (श्रीलंका) और वीरेंद्र शर्मा (भारत) शामिल हैं।

एशिया कप 2025 का उद्घाटन मैच 9 सितंबर को खेला जाना है। टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से करेगी। भारत का पहला मुकाबला यूएई से होगा। इसके बाद टीम इंडिया 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ हाईवोल्टेज मैच में भिड़ेगी। 19 सितंबर को टीम इंडिया का सामना ओमान से होगा। यह टूर्नामेंट अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण तैयारी मंच भी है, जहां भारत गत विजेता के रूप में खेलेगा।

एशिया कप का फॉर्मेट

एशिया कप 2025 टी20 फॉर्मेट में खेला जाना है। रोहित शर्मा और विराट कोहली टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं। ऐसे में इस वरिष्ठ जोड़ी की गैरमौजूदगी में भारतीय टीम पहला बड़ा टूर्नामेंट खेलने उतरेगी। रोहित-कोहली आखिरी बार मार्च में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अपने खिताबी अभियान के दौरान भारतीय जर्सी में नजर आए थे। एशिया कप 2025 में कुल आठ टीमें हिस्सा लेने जा रही हैं, जिन्हें दो ग्रुप में बांटा गया है। प्रत्येक समूह की शीर्ष दो टीमें सुपर-4 स्टेज में पहुंचेंगी। शीर्ष दो टीमें 28 सितंबर को खिताबी मुकाबले में उतरेंगी।

