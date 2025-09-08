इन दो अधिकारियों के इशारे पर खेले जाएंगे एशिया कप के मैच, पैनल में 2 भारतीय अंपायर शामिल

एशिया कप 2025 टी20 फॉर्मेट में खेला जाना है। रोहित शर्मा और विराट कोहली टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं। ऐसे में इस वरिष्ठ जोड़ी की गैरमौजूदगी में भारतीय टीम पहला बड़ा टूर्नामेंट खेलने उतरेगी। रोहित-कोहली आखिरी बार मार्च में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अपने खिताबी अभियान के दौरान भारतीय जर्सी में नजर आए थे। एशिया कप 2025 में कुल आठ टीमें हिस्सा लेने जा रही हैं, जिन्हें दो ग्रुप में बांटा गया है। प्रत्येक समूह की शीर्ष दो टीमें सुपर-4 स्टेज में पहुंचेंगी। शीर्ष दो टीमें 28 सितंबर को खिताबी मुकाबले में उतरेंगी।