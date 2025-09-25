PAK vs BAN: आज टूट जाएगा पाकिस्तान के फाइनल खेलने का सपना? बांग्लादेश उठाएगा इस चीज का फायदा

PAK vs BAN Live Streaming Details: एशिया कप 2025 में आज बांग्लादेश की टीम लगातार दूसरा मुकाबला खेलने उतरेगी। बांग्लादेश के लिए यह मैच काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। सुपर 4 में श्रीलंका को हराकर शानदार आगाज करने वाली बांग्लादेश को दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया से बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। दूसरी ओर पाकिस्तान ने टीम इंडिया से मैच हारकर सुपर 4 की शुरुआत की थी लेकिन उन्होंने श्रीलंका को हराकर फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बरकार रखी है।
अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले मुकाबले को जो भी टीम जीतेगी, वह भारतीय टीम से 28 सितंबर को एशिया कप 2025 के फाइनल में भिड़ेगी। दोनों टीमें कमर कस चुकी हैं और दोनों को टीम इंडिया से हार का सामना करना पड़ा है। दोनों टीमों का फॉर्म भी एक जैसा रहा है। ऐसे में मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है। मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा, जिसे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क्स और सोनी लिव ऐप पर लाइव देखा जा सकता है। इसके अलावा फैनकोड और डीडी स्पोर्ट्स पर भी मैच को देखा जा सकता है।
दोनों टीमों के पिछले रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो बांग्लादेश ने आखिरी 3 में से 2 मैच जीते हैं तो पाकिस्तान को 1 में जीत मिली है। पाकिस्तान पिछले 5-6 सालों से अपना लय बरकरार नहीं रख पा रही है, जिसका फायदा बांग्लादेश की टीम उठाना चाहेगी। दोनों टीमों की हालिया फॉर्म देखें तो बांग्लादेश का पलड़ा भारी लग रहा है।
सैफ हसन, तंजीद हसन तमीम, परवेज हुसैन इमोन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जेकर अली (विकेटकीपर/कप्तान), मोहम्मद सैफुद्दीन, रिशाद हुसैन, तंजीम हसन साकिब, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, लिटन दास, महेदी हसन, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम और नुरुल हसन।
साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सैम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद, हसन अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, सुफियान मुकीम, खुशदिल शाह और हसन नवाज।