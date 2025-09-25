PAK vs BAN: आज टूट जाएगा पाकिस्तान के फाइनल खेलने का सपना? बांग्लादेश उठाएगा इस चीज का फायदा

अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले मुकाबले को जो भी टीम जीतेगी, वह भारतीय टीम से 28 सितंबर को एशिया कप 2025 के फाइनल में भिड़ेगी। दोनों टीमें कमर कस चुकी हैं और दोनों को टीम इंडिया से हार का सामना करना पड़ा है। दोनों टीमों का फॉर्म भी एक जैसा रहा है। ऐसे में मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है। मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा, जिसे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क्स और सोनी लिव ऐप पर लाइव देखा जा सकता है। इसके अलावा फैनकोड और डीडी स्पोर्ट्स पर भी मैच को देखा जा सकता है।