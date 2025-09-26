PAK vs BAN: एक गलती और टूर्नामेंट से बाहर हो गई बांग्लादेश, फाइनल में पहुंची पाकिस्तान

बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। पाकिस्तान की शुरुआत खराब रही थी। टीम का टॉप ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप रहा था। साहिबजादा फरहान 4, सैम अयूब 0, फखर जमान 13, कप्तान आगा 19 और हुसैन तलत 3 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान ने 49 के स्कोर पर अपने 5 विकेट गंवा दिए थे। विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद हारिस ने 23 गेंद पर 31, शाहीन अफरीदी ने 13 गेंद पर 19, पिछले मैच के हीरो मोहम्मद नवाज ने 15 गेंद पर 25 और फहीम अशरफ ने 9 गेंद पर 14 रन की पारी खेल टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। पाकिस्तान ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 135 रन बनाए।