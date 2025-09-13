Asia Cup 2025 Points Table Update: ओमान को रौंदने के बाद भी भारत-अफगान से पिछड़ा पाकिस्तान, जानें पॉइंट्स टेबल का ताजा हाल

Asia Cup 2025 Points Table Update: एशिया कप 2025 में शुक्रवार रात (12 सितंबर) को चौथा मुकाबला पाकिस्तान और ओमान के बीच खेला गया। पाकिस्तान ने टूर्नामेंट में अभियान का जोरदार आगाज करते हुए ओमान के खिलाफ 93 रनों के अंतर से बड़ी जीत दर्ज की है। इस मुकाबले में टॉस पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, ताकि बोर्ड पर बड़ा स्कोर लगा सकें। लेकिन, ओमान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान के सात विकेट चटकाकर उसे 160 के स्कोर पर ही रोक दिया। इसके बाद पाकिस्तान के गेंदबाजों ने जमकर कहर बरपाया और ओमान की पूरी टीम को 16.4 ओवर सिर्फ 67 रन पर समेट दिया। लेकिन, 93 रन से बड़ी जीत के बाद भी पाकिस्तान की टीम भारत और अफगानिस्तान से आगे नहीं निकल सकी है। आइये इस मैच के बाद एशिया कप 2025 की पॉइंट्स टेबल पर एक नजर डालते हैं।
बता दें कि श्रीलंका को छोड़कर बाकी सात टीमें अपने-अपने ग्रुप में कम से कम एक मैच खेल चुकी हैं। भारत ने अपने पहले मुकाबले में यूएई के खिलाफ महज 4.3 ओवर में 57 के स्कोर को चेज करते हुए 9 विकेट से जीत दर्ज की थी। इसलिए वह ग्रुप ए में 2 अंक और +10.483 के जबरदस्त नेट रन रेट के साथ टॉप पर है।
वहीं, पाकिस्तान की टीम ओमान को हराकर 2 अंक और +4.650 के नेट रन रेट के साथ ग्रुप ए में दूसरे पायदान पर है। वह ग्रुप बी की टॉपर टीम अफगानिस्तान से भी पीछे है, जिसने हांगकांग को हराकर 2 अंक के साथ +4.700 का नेट रन रेट प्राप्त किया है।
पाकिस्तान बनाम ओमान मैच की बात करें तो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट 160 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद हारिस ने 43 गेंदों पर 66 रन, साहिबजादा फरहान ने 29 गेंदों पर 29 रन और फखर जमान ने नाबाद 23 रन की पारी खेली। वहीं, ओमान के लिए शाह फैजल और आमिर कलीम ने तीन-तीन विकेट चटकाए।
इसके जवाब में ओमान की टीम 16.4 ओवर में 67 रनों पर ढेर हो गई। ओमान की ओर से हमाद मिर्जा ने 27 तो आमिर कलीम ने 13 रन बनाए। इसके अलावा अन्य कोई बल्लेबाज 10 का आंकड़ा पार नहीं कर सका। वहीं, पाकिस्तान के लिए साइम अयूब, सूफियान मुकीम और फहीम अशरु ने दो-दो विकेट लिए।
|ग्रुप ए
|मैच
|जीते
|हारे
|टाई
|बेनतीजा
|अंक
|नेट रन रेट
|भारत
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|+10.483
|पाकिस्तान
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|+4.650
|ओमान
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-4.650
|यूएई
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-10.483
|ग्रुप बी
|मैच
|जीते
|हारे
|टाई
|बेनतीजा
|अंक
|नेट रन रेट
|अफगानिस्तान
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|+4.700
|बांग्लादेश
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|+1.001
|श्रीलंका
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0.000
|हांगकांग
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|-2.889