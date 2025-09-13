Asia Cup 2025 Points Table Update: ओमान को रौंदने के बाद भी भारत-अफगान से पिछड़ा पाकिस्तान, जानें पॉइंट्स टेबल का ताजा हाल

Asia Cup 2025 Points Table Update: एशिया कप 2025 में शुक्रवार रात (12 सितंबर) को चौथा मुकाबला पाकिस्‍तान और ओमान के बीच खेला गया। पाकिस्‍तान ने टूर्नामेंट में अभियान का जोरदार आगाज करते हुए ओमान के खिलाफ 93 रनों के अंतर से बड़ी जीत दर्ज की है। इस मुकाबले में टॉस पाकिस्‍तान के कप्‍तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का फैसला किया, ताकि बोर्ड पर बड़ा स्‍कोर लगा सकें। लेकिन, ओमान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पाकिस्‍तान के सात विकेट चटकाकर उसे 160 के स्‍कोर पर ही रोक दिया। इसके बाद पाकिस्‍तान के गेंदबाजों ने जमकर कहर बरपाया और ओमान की पूरी टीम को 16.4 ओवर सिर्फ 67 रन पर समेट दिया। लेकिन, 93 रन से बड़ी जीत के बाद भी पाकिस्‍तान की टीम भारत और अफगानिस्‍तान से आगे नहीं निकल सकी है। आइये इस मैच के बाद एशिया कप 2025 की पॉइंट्स टेबल पर एक नजर डालते हैं।