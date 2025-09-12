Asia Cup 2025 Points Table: एक टीम हुई बाहर! भारत के साथ ये टीम टॉप पर, जानें सभी का हाल

Asia Cup 2025 Points Table Update: एशिया कप 2025 में गुरुवार रात बांग्‍लादेश और हांगकांग के बीच तीसरा मुकाबला खेला गया। ग्रुप बी के इस मुकाबले में बांग्‍लादेश ने सात विकेट से शानदार जीत दर्ज की है। इस मुकाबले में हांगकांग ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 143 रन स्‍कोर बोर्ड पर टांगे। इसके जवाब में बांग्‍लादेश की टीम ने कप्‍तान लिटन दास के विस्‍फोटक अर्धशतक की बदौलत लक्ष्‍य को तीन विकेट के नुकसान पर 14 गेंद शेष रहते आसानी से हासिल कर लिया। इस मैच के बाद एशिया कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में बड़ बदलाव देखने को मिला है। आइये पॉइंट्स टेबल में अब सभी टीमों स्थिति देखते हैं।