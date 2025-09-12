Asia Cup 2025 Points Table: एक टीम हुई बाहर! भारत के साथ ये टीम टॉप पर, जानें सभी का हाल

Asia Cup 2025 Points Table Update: एशिया कप 2025 में गुरुवार रात बांग्लादेश और हांगकांग के बीच तीसरा मुकाबला खेला गया। ग्रुप बी के इस मुकाबले में बांग्लादेश ने सात विकेट से शानदार जीत दर्ज की है। इस मुकाबले में हांगकांग ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 143 रन स्कोर बोर्ड पर टांगे। इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम ने कप्तान लिटन दास के विस्फोटक अर्धशतक की बदौलत लक्ष्य को तीन विकेट के नुकसान पर 14 गेंद शेष रहते आसानी से हासिल कर लिया। इस मैच के बाद एशिया कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में बड़ बदलाव देखने को मिला है। आइये पॉइंट्स टेबल में अब सभी टीमों स्थिति देखते हैं।
हांगकांग का एशिया कप 2025 में ये दूसरा मुकाबला था, जिसमें उसे बांग्लादेश के खिलाफ सात रन से करारी हार का सामना करना पड़ा है। इससे पहले मुकाबले में हांगकांग को अफगानिस्तान के खिलफ 94 रन से बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। टूर्नामेंट में हर टीम को ग्रुप चरण में तीन मुकाबले खेलने है और हांगकांग अपने दो मैच गंवा चुकी है और पॉइंट्स टेबल में बिना खाता खोले -2.889 के नेट रन रेट के साथ आखिरी पायदान पर है। ऐसे में कह सकते हैं कि हांगकांग टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो चुकी है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है।
भारत और अफगानिस्तान की टीम अपने-अपने ग्रुप में टॉप पर हैं। अफगानिस्तान ने एशिया कप के पहले मुकाबले में हांगकांग के खिलाफ रनों के अंतर से बड़ी जीत दर्ज की थी। वह अब ग्रुप बी में 2 अंक और +4.700 के नेट रन रेट के साथ शीर्ष पर है। वहीं, टूर्नामेंट के दूसरे मुकाबले में यूएई के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 2 अंक और +10.483 के जबरदस्त रन रेट के साथ शीर्ष पर है।
|ग्रुप ए
|मैच
|जीते
|हारे
|टाई
|नो रिजल्ट
|अंक
|नेट रन रेट
|भारत
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|+10.483
|ओमान
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0.000
|पाकिस्तान
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0.000
|यूएई
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-10.483
|ग्रुप बी
|मैच
|जीते
|हारे
|टाई
|नो रिजल्ट
|अंक
|नेट रन रेट
|अफगानिस्तान
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|+4.700
|बांग्लादेश
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|+1.001
|श्रीलंका
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0.000
|हांगकांग
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|-2.889