Asia Cup 2025 के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल ने खोला खजाना, जानें किसको मिलेगी कितनी प्राइज मनी

Asia Cup 2025 Prize Money Revealed: एशिया कप का 2025 आज 9 सितंबर से 28 सितंबर तक दुबई और अबू धाबी में खेला जाएगा। इस साल टी20 फॉर्मेट में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट का आगाज 2024 टी20 विश्व कप के सेमीफाइनलिस्ट अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं, दूसरे मैच में दुनिया की नंबर-1 टी20 टीम भारत बुधवार 10 सितंबर को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में मेजबान यूएई से भिड़ेगी। इससे पहले एशिया कप 2025 में विजेता और उपविजेता को मिलने वाली प्राइज मनी का भी खुलासा हो गया है। आइये जानते है किसको कितनी इनामी राशि मिलेगी।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, विजेता टीम को 2.6 करोड़ रुपये मिलेंगे और उपविजेता टीम 1.3 करोड़ रुपये लेकर स्वदेश लौटेगी। वहीं, प्लेयर ऑफ द सीरीज को 12.5 लाख रुपये की प्राइज मनी मिलेगी। एशिया कप का पिछला संस्करण 2023 में एकदिवसीय प्रारूप में खेला गया था, जिसे रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने फाइनल में श्रीलंका को हराकर जीता था। उस सीजन में विजेता के रूप में भारत को 1.25 करोड़ रुपये मिले थे।
एशिया कप के 2025 में बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ टूर्नामेंट का पहला मैच खेलने के बाद सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप ए का मैच रविवार, 14 सितंबर को दुबई में होना है। अपने तीसरे ग्रुप मैच के लिए भारतीय टीम अबू धाबी जाएगी और 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ मैदान में उतरेगी।
अगर भारत ग्रुप ए में शीर्ष दो में जगह बनाने में कामयाब होता है, तो सूर्यकुमार यादव की टीम सुपर 4 के लिए क्वालीफाई कर जाएगी। सुपर फ़ोर में भारत का पहला मैच रविवार को दुबई में ग्रुप ए की दूसरी क्वालीफ़ाइंग टीम के ख़िलाफ़ होगा। भारत और पाकिस्तान ग्रुप ए से सुपर फ़ोर में पहुंचने के प्रबल दावेदार के रूप में टूर्नामेंट की शुरुआत करेंगे, लेकिन यूएई और ओमान को भी पूरी तरह से नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।