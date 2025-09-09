Asia Cup 2025 के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल ने खोला खजाना, जानें किसको मिलेगी कितनी प्राइज मनी

Asia Cup 2025 Prize Money Revealed: एशिया कप का 2025 आज 9 सितंबर से 28 सितंबर तक दुबई और अबू धाबी में खेला जाएगा। इस साल टी20 फॉर्मेट में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में कुल आठ टीमें हिस्‍सा ले रही हैं। टूर्नामेंट का आगाज 2024 टी20 विश्व कप के सेमीफाइनलिस्ट अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं, दूसरे मैच में दुनिया की नंबर-1 टी20 टीम भारत बुधवार 10 सितंबर को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में मेजबान यूएई से भिड़ेगी। इससे पहले एशिया कप 2025 में विजेता और उपविजेता को मिलने वाली प्राइज मनी का भी खुलासा हो गया है। आइये जानते है किसको कितनी इनामी राशि मिलेगी।