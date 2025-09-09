Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

Asia Cup 2025 के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल ने खोला खजाना, जानें किसको मिलेगी कितनी प्राइज मनी

Asia Cup 2025 Prize Money Revealed: एशिया कप 2025 के आगाज से पहले टूर्नामेंट के विजेता और उपविजेता को मिलने वाली प्राइज मनी का भी खुलासा हो गया है। इस बार विजेता टीम को पिछले सीजन के मुकाबले दोगुनी प्राइज मनी मिलेगी।

भारत

lokesh verma

Sep 09, 2025

Asia Cup 2025 Prize Money Revealed
एशिया कप 2025 (फोटो सोर्स: एक्‍स@/)

Asia Cup 2025 Prize Money Revealed: एशिया कप का 2025 आज 9 सितंबर से 28 सितंबर तक दुबई और अबू धाबी में खेला जाएगा। इस साल टी20 फॉर्मेट में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में कुल आठ टीमें हिस्‍सा ले रही हैं। टूर्नामेंट का आगाज 2024 टी20 विश्व कप के सेमीफाइनलिस्ट अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं, दूसरे मैच में दुनिया की नंबर-1 टी20 टीम भारत बुधवार 10 सितंबर को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में मेजबान यूएई से भिड़ेगी। इससे पहले एशिया कप 2025 में विजेता और उपविजेता को मिलने वाली प्राइज मनी का भी खुलासा हो गया है। आइये जानते है किसको कितनी इनामी राशि मिलेगी।

पिछले सीजन से दोगुनी प्राइज मनी

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, विजेता टीम को 2.6 करोड़ रुपये मिलेंगे और उपविजेता टीम 1.3 करोड़ रुपये लेकर स्वदेश लौटेगी। वहीं, प्‍लेयर ऑफ द सीरीज को 12.5 लाख रुपये की प्राइज मनी मिलेगी। एशिया कप का पिछला संस्करण 2023 में एकदिवसीय प्रारूप में खेला गया था, जिसे रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने फाइनल में श्रीलंका को हराकर जीता था। उस सीजन में विजेता के रूप में भारत को 1.25 करोड़ रुपये मिले थे।

ये भी पढ़ें

IND vs UAE Head to Head: एशिया कप में 9 साल बाद होगी भारत और यूएई की भिड़ंत, जानें अब तक किसका पलड़ा रहा है भारी
क्रिकेट
IND vs UAE T20 Head to Head

एशिया कप 2025 में भारत का कार्यक्रम

एशिया कप के 2025 में बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ टूर्नामेंट का पहला मैच खेलने के बाद सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप ए का मैच रविवार, 14 सितंबर को दुबई में होना है। अपने तीसरे ग्रुप मैच के लिए भारतीय टीम अबू धाबी जाएगी और 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ मैदान में उतरेगी।

भारत-पाकिस्‍तान सुपर-4 के प्रबल दावेदार

अगर भारत ग्रुप ए में शीर्ष दो में जगह बनाने में कामयाब होता है, तो सूर्यकुमार यादव की टीम सुपर 4 के लिए क्वालीफाई कर जाएगी। सुपर फ़ोर में भारत का पहला मैच रविवार को दुबई में ग्रुप ए की दूसरी क्वालीफ़ाइंग टीम के ख़िलाफ़ होगा। भारत और पाकिस्तान ग्रुप ए से सुपर फ़ोर में पहुंचने के प्रबल दावेदार के रूप में टूर्नामेंट की शुरुआत करेंगे, लेकिन यूएई और ओमान को भी पूरी तरह से नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Published on:

09 Sept 2025 10:27 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Asia Cup 2025 के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल ने खोला खजाना, जानें किसको मिलेगी कितनी प्राइज मनी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.