Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

शनिवार को खेला जाएगा एशिया कप 2025 का पहला सबसे बड़ा मुकाबला, जानें कब और कहां देखें लाइव

BAN vs SL Live Streaming: एशिया कप 2025 के पांचवें मुकाबले में शनिवार को आबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में बांग्लादेश का सामना श्रीलंका से होगा। बांग्लादेश मैच जीतकर सुपर 4 का टिकट हासिल करना चाहेगी।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 12, 2025

BAN vs SL Asia Cup 2025
बांग्लादेश बनाम श्रीलंका मैच की लाइव स्ट्रीमिंग (फाइल फोटो- ANI)

Asia Cup 2025, BAN vs SL Live Streaming: एशिया कप 2025 अब धीरे धीरे रोमांचक मोड़ पर पहुंचता जा रहा है। शनिवार को अब तक का पहला सबसे बड़ा मुकाबला खेला जाएगा, जहां बांग्लादेश का सामना श्रीलंका से होगा। श्रीलंका की टीम पिछले एशिया कप टी20 संस्करण की विजेता है और वे 13 सितंबर को पहला मुकाबला खेलेंगे। बांग्लादेश इस टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में हांगकांग को हरा चुकी है, ऐसे में वे इस मैच को जीतकर सुपर 4 का टिकट कंन्फर्म करना चाहेगी। इस मुकाबले को भारत में टीवी और डिजिटल प्लेफॉर्म पर लाइव देखा जा सकता है। साथ ही एशिया कप 2025 से जुड़ी ताजा खबरों को Patrika.com पर पढ़ सकते हैं।

एशिया कप 2025 का पांचवां मुकाबला 13 सितंबर यानी शनिवार को आबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच का सीधा प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के टीवी चैनल पर देखा जा सकता है। सोनी लिव ऐप पर इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी। बांग्लादेश ने पहले मुकाबले में शानदार जीत हासिल की थी। हांगकांग द्वारा दिए गए 144 रन के लक्ष्य को उन्होंने 3 विकेट खोकर सिर्फ 18वें ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया।

ये भी पढ़ें

भारत-पाकिस्तान मुकाबले से पहले शाहिद अफरीदी ने उगली आग, ये बयान सुन खौल उठेगा हर भारतीय का खून 
क्रिकेट
Shahid Afridi controversial statement

एशिया कप 2025 के लिए बांग्लादेश

परवेज हुसैन इमोन, तंजीद हसन तमीम, लिटन दास (कप्तान और विकेटकीपर), तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जेकर अली, महेदी हसन, रिशद हुसैन, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमानबेंच सैफ हसन, नसुम अहमद, मोहम्मद सैफुद्दीन, नुरुल हसन और शोरफुल इस्लाम।

एशिया कप के लिए श्रीलंका

चरिथ असलंका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसाल मेंडिस, कुसाल परेरा, नुवानिदु फर्नांडो, कामिंदु मेंडिस, कामिल मिशारा, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, दुनिथ वेलालागे, चमिका करुणारत्ने, महीश तीक्षणा, दुष्मंता चमीरा, बिनुरा फर्नांडो, नुवान तुषारा, मथीशा पथिराना और जेनिथ लियानागे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

12 Sept 2025 03:16 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / शनिवार को खेला जाएगा एशिया कप 2025 का पहला सबसे बड़ा मुकाबला, जानें कब और कहां देखें लाइव

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.