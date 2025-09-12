शनिवार को खेला जाएगा एशिया कप 2025 का पहला सबसे बड़ा मुकाबला, जानें कब और कहां देखें लाइव

Asia Cup 2025, BAN vs SL Live Streaming: एशिया कप 2025 अब धीरे धीरे रोमांचक मोड़ पर पहुंचता जा रहा है। शनिवार को अब तक का पहला सबसे बड़ा मुकाबला खेला जाएगा, जहां बांग्लादेश का सामना श्रीलंका से होगा। श्रीलंका की टीम पिछले एशिया कप टी20 संस्करण की विजेता है और वे 13 सितंबर को पहला मुकाबला खेलेंगे। बांग्लादेश इस टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में हांगकांग को हरा चुकी है, ऐसे में वे इस मैच को जीतकर सुपर 4 का टिकट कंन्फर्म करना चाहेगी। इस मुकाबले को भारत में टीवी और डिजिटल प्लेफॉर्म पर लाइव देखा जा सकता है। साथ ही एशिया कप 2025 से जुड़ी ताजा खबरों को Patrika.com पर पढ़ सकते हैं।