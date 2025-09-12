शनिवार को खेला जाएगा एशिया कप 2025 का पहला सबसे बड़ा मुकाबला, जानें कब और कहां देखें लाइव

Asia Cup 2025, BAN vs SL Live Streaming: एशिया कप 2025 अब धीरे धीरे रोमांचक मोड़ पर पहुंचता जा रहा है। शनिवार को अब तक का पहला सबसे बड़ा मुकाबला खेला जाएगा, जहां बांग्लादेश का सामना श्रीलंका से होगा। श्रीलंका की टीम पिछले एशिया कप टी20 संस्करण की विजेता है और वे 13 सितंबर को पहला मुकाबला खेलेंगे। बांग्लादेश इस टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में हांगकांग को हरा चुकी है, ऐसे में वे इस मैच को जीतकर सुपर 4 का टिकट कंन्फर्म करना चाहेगी। इस मुकाबले को भारत में टीवी और डिजिटल प्लेफॉर्म पर लाइव देखा जा सकता है। साथ ही एशिया कप 2025 से जुड़ी ताजा खबरों को Patrika.com पर पढ़ सकते हैं।
एशिया कप 2025 का पांचवां मुकाबला 13 सितंबर यानी शनिवार को आबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच का सीधा प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के टीवी चैनल पर देखा जा सकता है। सोनी लिव ऐप पर इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी। बांग्लादेश ने पहले मुकाबले में शानदार जीत हासिल की थी। हांगकांग द्वारा दिए गए 144 रन के लक्ष्य को उन्होंने 3 विकेट खोकर सिर्फ 18वें ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया।
परवेज हुसैन इमोन, तंजीद हसन तमीम, लिटन दास (कप्तान और विकेटकीपर), तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जेकर अली, महेदी हसन, रिशद हुसैन, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमानबेंच सैफ हसन, नसुम अहमद, मोहम्मद सैफुद्दीन, नुरुल हसन और शोरफुल इस्लाम।
चरिथ असलंका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसाल मेंडिस, कुसाल परेरा, नुवानिदु फर्नांडो, कामिंदु मेंडिस, कामिल मिशारा, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, दुनिथ वेलालागे, चमिका करुणारत्ने, महीश तीक्षणा, दुष्मंता चमीरा, बिनुरा फर्नांडो, नुवान तुषारा, मथीशा पथिराना और जेनिथ लियानागे।