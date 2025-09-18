Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

Asia Cup 2025: भारत और पाक सुपर 4 में, ग्रुप B में फंसा पेच! श्रीलंका के भरोसे बांग्लादेश, अफगानिस्तान ऐसे करेगी क्वालीफाई

ग्रुप बी का आखिरी और निर्णायक लीग मुकाबला आज श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा। इस मुक़ाबले के बाद तय हो जाएगा कि कौन सी दो टीमें इस ग्रुप से सुपर 4 के लिए क्वालीफाई करेंगी।

भारत

Siddharth Rai

Sep 18, 2025

श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच सुपर 4 के लिए फंसा पेंच (Photo - IANS)

Asia Cup 2025 Super 4 qualification scenario: एशिया कप 2025 अपने रोमांचक पड़ाव पर पहुंच चुका है, और लीग स्टेज अब अपने अंतिम चरण में है। ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान ने पहले ही सुपर 4 में अपनी जगह पक्की कर ली है, लेकिन ग्रुप बी में अभी भी सस्पेंस बरकरार है। श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच सुपर 4 की दो स्थानों के लिए कड़ा मुकाबला चल रहा है, जबकि हॉन्ग कॉन्ग इस रेस से बाहर हो चुका है।

ग्रुप बी का आखिरी और निर्णायक लीग मुकाबला आज श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा। इस मुक़ाबले के बाद तय हो जाएगा कि कौन सी दो टीमें इस ग्रुप से सुपर 4 के लिए क्वालीफाई करेंगी।

सुपर 4 के लिए ग्रुप बी का समीकरण:

ग्रुप बी में बांग्लादेश ने अपने तीनों लीग मैच पूरे कर लिए हैं, लेकिन उनकी सुपर 4 में पहुंचने की उम्मीदें अब श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच होने वाले इस आखिरी मुकाबले के नतीजे पर टिकी हैं। दूसरी ओर, श्रीलंका और अफगानिस्तान के पास अभी भी अपने भाग्य को खुद तय करने का मौका है। इस मैच के परिणाम और नेट रन रेट (NRR) के आधार पर सुपर 4 की तस्वीर साफ हो जाएगी।

बांग्लादेश के लिए सुपर 4 का समीकरण

बांग्लादेश की टीम ने अपने तीन लीग मैच खेल लिए हैं और अब उनके पास कोई और मौका नहीं है। उनकी किस्मत पूरी तरह से श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच होने वाले मैच पर निर्भर है। बांग्लादेश को सुपर 4 में जगह बनाने के लिए यह करना होगा -

श्रीलंका की जीत: अगर श्रीलंका अफगानिस्तान को किसी भी अंतर से हरा देता है, तो बांग्लादेश के अफगानिस्तान से दो अंक ज्यादा हैं और वह सीधे -सीधे सुपर 4 में क्वालिफाई कर जाएगा।

अफगानिस्तान की बड़ी जीत: अगर अफगानिस्तान श्रीलंका को 70 या उससे अधिक रनों के बड़े अंतर से हराता है, तो बांग्लादेश का नेट रन रेट श्रीलंका से बेहतर रहेगा और वह अफगानिस्तान के साथ सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी।

अफगानिस्तान की तेज जीत: अगर अफगानिस्तान श्रीलंका को हराकर लक्ष्य को 50 या उससे अधिक गेंदें शेष रहते हासिल करता है, तो भी बांग्लादेश अफगानिस्तान के साथ सुपर 4 में क्वालिफाई कर जाएगा।

अफगानिस्तान के लिए सुपर 4 का समीकरण

अफगानिस्तान के लिए समीकरण काफी सरल है, लेकिन दबाव भी उतना ही ज्यादा है। अफगानिस्तान को सुपर 4 में जगह बनाने के लिए यह करना होगा -

किसी भी अंतर से जीत: अगर अफगानिस्तान आज श्रीलंका को किसी भी अंतर से हरा देता है, तो उनका नेट रन रेट बांग्लादेश से बेहतर है, जिसके आधार पर वह श्रीलंका के साथ सुपर 4 में जगह बना लेंगे।

बड़ी जीत का फायदा: अगर अफगानिस्तान श्रीलंका को 70 या उससे अधिक रनों से हराता है या लक्ष्य को 50 या उससे अधिक गेंदें शेष रहते हासिल करता है, तो उनका नेट रन रेट और मजबूत होगा, जिससे वह बांग्लादेश के साथ सुपर 4 में क्वालिफाई कर जाएगा।

श्रीलंका के लिए सुपर 4 का समीकरण

श्रीलंका अबतक एशिया कप 2025 में भी मुक़ाबला नहीं हारा है। ऐसे में उनके पास सुपर 4 में पहुंचने का सुनहरा मौका है, लेकिन उन्हें इस मैच में सतर्क रहना होगा। अफगानिस्तान को सुपर 4 में जगह बनाने के लिए यह करना होगा -

किसी भी अंतर से जीत: अगर श्रीलंका अफगानिस्तान को किसी भी अंतर से हरा देता है, तो वह टेबल के टॉप पर बना रहेगा और बांग्लादेश के साथ सीधे सुपर 4 में क्वालिफाई कर लेगा।

बड़ी हार से बचना: अगर श्रीलंका यह मैच हारता है, तो उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि हार का अंतर 70 रनों से अधिक न हो। अगर अफगानिस्तान उन्हें 70 या उससे अधिक रनों से हराता है, तो श्रीलंका का नेट रन रेट खराब हो सकता है, जिससे उनकी क्वालिफिकेशन मुश्किल हो जाएगी। अगर वह 70 रनों से कम अंतर से हारता है तो बांग्लादेश बाहर हो जाएगा और श्रीलंका और अफगानिस्तान सुपर 4 में पहुंच जाएंगे।

लक्ष्य का पीछा: अगर अफगानिस्तान लक्ष्य का पीछा करता है, तो श्रीलंका को यह सुनिश्चित करना होगा कि अफगानिस्तान 12.2 ओवर (यानी 46 गेंदें शेष रहते) या उससे पहले लक्ष्य हासिल न कर पाए। अगर अफगानिस्तान इतनी जल्दी लक्ष्य हासिल करता है, तो श्रीलंका का नेट रन रेट बुरी तरह प्रभावित होगा।

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Published on:

18 Sept 2025 03:40 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Asia Cup 2025: भारत और पाक सुपर 4 में, ग्रुप B में फंसा पेच! श्रीलंका के भरोसे बांग्लादेश, अफगानिस्तान ऐसे करेगी क्वालीफाई

