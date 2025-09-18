Asia Cup 2025: भारत और पाक सुपर 4 में, ग्रुप B में फंसा पेच! श्रीलंका के भरोसे बांग्लादेश, अफगानिस्तान ऐसे करेगी क्वालीफाई

Asia Cup 2025 Super 4 qualification scenario: एशिया कप 2025 अपने रोमांचक पड़ाव पर पहुंच चुका है, और लीग स्टेज अब अपने अंतिम चरण में है। ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान ने पहले ही सुपर 4 में अपनी जगह पक्की कर ली है, लेकिन ग्रुप बी में अभी भी सस्पेंस बरकरार है। श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच सुपर 4 की दो स्थानों के लिए कड़ा मुकाबला चल रहा है, जबकि हॉन्ग कॉन्ग इस रेस से बाहर हो चुका है।