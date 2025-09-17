Asia Cup 2025 Super 4 Scenario: सुपर-4 की रेस में ट्विस्ट, ग्रुप-बी में अफगानिस्तान-बांग्लादेश-श्रीलंका में से कौन सी 2 टीम करेंगी क्वालीफाई, समझें पूरा गणित

Asia Cup 2025 Group B Super 4 Scenario: एशिया कप 2025 में ग्रुप स्‍टेज का 9वां मुकाबला मंगलवार रात अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच खेला गया। इस मुकाबले में बांग्‍लादेशन ने 8 रन से करीबी जीत के साथ अपनी सुपर-4 में पहुंचने की उम्‍मीदों को जिंदा रखा है। वहीं, इस हार के साथ अफगानिस्‍तान ने सुपर-4 में पहुंचने का एक गोल्‍डन चांस गंवा दिया है। हालांकि उसके पास अभी भी सुपर-4 में पहुंचने का एक मौका बाकी है। कुल मिलाकर अब एशिया कप 2025 के ग्रुप भी सुपर-4 के लिए ट्विस्ट आ गया है। अब सबकी नजर इस ग्रुप के श्रीलंका और अफगानिस्‍तान के आखिरी मैच पर टिकी हैं, जिसके बाद तस्‍वीर साफ हो सकेगी। इससे पहले आपको बताते हैं सुपर-4 का पूरा समीकरण क्‍या है?