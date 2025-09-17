Asia Cup 2025 Super 4 Scenario: सुपर-4 की रेस में ट्विस्ट, ग्रुप-बी में अफगानिस्तान-बांग्लादेश-श्रीलंका में से कौन सी 2 टीम करेंगी क्वालीफाई, समझें पूरा गणित

Asia Cup 2025 Group B Super 4 Scenario: एशिया कप 2025 में ग्रुप स्टेज का 9वां मुकाबला मंगलवार रात अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच खेला गया। इस मुकाबले में बांग्लादेशन ने 8 रन से करीबी जीत के साथ अपनी सुपर-4 में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखा है। वहीं, इस हार के साथ अफगानिस्तान ने सुपर-4 में पहुंचने का एक गोल्डन चांस गंवा दिया है। हालांकि उसके पास अभी भी सुपर-4 में पहुंचने का एक मौका बाकी है। कुल मिलाकर अब एशिया कप 2025 के ग्रुप भी सुपर-4 के लिए ट्विस्ट आ गया है। अब सबकी नजर इस ग्रुप के श्रीलंका और अफगानिस्तान के आखिरी मैच पर टिकी हैं, जिसके बाद तस्वीर साफ हो सकेगी। इससे पहले आपको बताते हैं सुपर-4 का पूरा समीकरण क्या है?
बता दें कि एशिया कप 2025 के ग्रुप ए में आज 17 सितंबर को पाकिस्तान और यूएई के बीच अहम मुकाबला खेला जाने वाला है। इस मैच में जो भी टीम जीतेगी वह सुपर-4 में जगह पक्की कर लेगी, क्योंकि भारत अपने पहले दोनों मैच जीतकर पहले ही सुपर-4 के लिए क्वालीफाई कर चुका है, जबकि ओमान की टीम दोनों मैच हारकर सुपर-4 की रेस से बाहर हो चुकी है।
अब बात करते हैं ग्रुप-बी में सुपर-4 के समीकरण की। बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मैच के बाद इस ग्रुप में सुपर-4 की रेस रोमांचक हो गई है। हांगकांग की टीम अपने तीनों मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। वहीं, अब श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीमें सुपर-4 की रेस में बनी हुई हैं। इस ग्रुप का आखिरी मैच 18 सितंबर को श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच खेला जाना है, जिसके बाद ही तस्वीर पूरी तरह साफ हो पाएगी। उससे पहले इन तीनों टीमों के सुपर-4 में पहुंचने का गणित आपको बताते हैं।
18 सितंबर को श्रीलंका बनाम अफगानिस्तान मैच में अगर श्रीलंकाई टीम बाजी मारती है तो वह अपने साथ बांग्लादेश को भी सुपर-4 के लिए क्वालीफाई करा देगी और अफगानिस्तान बाहर हो जाएगी। वहीं, अगर अफगानिस्तान की टीम इस मुकाबले को जीतती है तो वह श्रीलंका के साथ क्वालीफाई कर जाएगी और ऐसे में बांग्लादेश बाहर हो जाएगी। ये तो बात हो गई कि इस मैच के नतीजे के बाद कौन सी दो टीम पहुंचेगी?
ग्रुप-बी के आखिरी मुकाबले में कोई भी टीम जीते श्रीलंका सुपर-4 में पहुंच जाएगी, लेकिन तीनों टीमों का मौजूदा नेट रन रेट पर नजर डालें तो पता चलता है कि अफगानिस्तान की टीम श्रीलंका को लगभग 70 रन या 50 गेंद शेष रहते हरा देती है तो इस स्थिति में श्रीलंकाई टीम बाहर हो जाएगी। ऐसा होने पर अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीम क्वालीफाई कर जाएंगी। हालांकि श्रीलंका के मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए उसे इतने बड़े अंतर हराना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है।