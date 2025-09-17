Patrika LogoSwitch to English

Asia Cup 2025 Super 4 Scenario: सुपर-4 की रेस में ट्विस्ट, ग्रुप-बी में अफगानिस्तान-बांग्लादेश-श्रीलंका में से कौन सी 2 टीम करेंगी क्वालीफाई, समझें पूरा गणित

Asia Cup 2025 Super 4 Scenario: अफगानिस्‍तान ने बांग्‍लादेश से हारकर एशिया कप 2025 के सेमीफाइनल में पहुंचने का एक सुनहरा मौका गंवा दिया है। हालांकि उसके पास अभी भी एक और मौका है। वह श्रीलंका को हराकर भी सुपर-4 के लिए क्‍वालीफाई कर सकता है। आइये आपको भी सुपर-4 का पूरा गणित बताते हैं।

भारत

lokesh verma

Sep 17, 2025

Asia Cup 2025 Super 4 Scenario
Asia Cup 2025 (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ACCMedia1)

Asia Cup 2025 Group B Super 4 Scenario: एशिया कप 2025 में ग्रुप स्‍टेज का 9वां मुकाबला मंगलवार रात अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच खेला गया। इस मुकाबले में बांग्‍लादेशन ने 8 रन से करीबी जीत के साथ अपनी सुपर-4 में पहुंचने की उम्‍मीदों को जिंदा रखा है। वहीं, इस हार के साथ अफगानिस्‍तान ने सुपर-4 में पहुंचने का एक गोल्‍डन चांस गंवा दिया है। हालांकि उसके पास अभी भी सुपर-4 में पहुंचने का एक मौका बाकी है। कुल मिलाकर अब एशिया कप 2025 के ग्रुप भी सुपर-4 के लिए ट्विस्ट आ गया है। अब सबकी नजर इस ग्रुप के श्रीलंका और अफगानिस्‍तान के आखिरी मैच पर टिकी हैं, जिसके बाद तस्‍वीर साफ हो सकेगी। इससे पहले आपको बताते हैं सुपर-4 का पूरा समीकरण क्‍या है?

ग्रुप ए में आज जो जीता वही सिकंदर

बता दें कि एशिया कप 2025 के ग्रुप ए में आज 17 सितंबर को पाकिस्‍तान और यूएई के बीच अहम मुकाबला खेला जाने वाला है। इस मैच में जो भी टीम जीतेगी वह सुपर-4 में जगह पक्‍की कर लेगी, क्‍योंकि भारत अपने पहले दोनों मैच जीतकर पहले ही सुपर-4 के लिए क्‍वालीफाई कर चुका है, जबकि ओमान की टीम दोनों मैच हारकर सुपर-4 की रेस से बाहर हो चुकी है।

ग्रुप बी का सिनेरियो

अब बात करते हैं ग्रुप-बी में सुपर-4 के समीकरण की। बांग्‍लादेश और अफगानिस्‍तान के मैच के बाद इस ग्रुप में सुपर-4 की रेस रोमांचक हो गई है। हांगकांग की टीम अपने तीनों मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। वहीं, अब श्रीलंका, अफगानिस्‍तान और बांग्‍लादेश की टीमें सुपर-4 की रेस में बनी हुई हैं। इस ग्रुप का आखिरी मैच 18 सितंबर को श्रीलंका और अफगानिस्‍तान के बीच खेला जाना है, जिसके बाद ही तस्‍वीर पूरी तरह साफ हो पाएगी। उससे पहले इन तीनों टीमों के सुपर-4 में पहुंचने का गणित आपको बताते हैं।

अफगानिस्‍तान हारी तो बाहर

18 सितंबर को श्रीलंका बनाम अफगानिस्‍तान मैच में अगर श्रीलंकाई टीम बाजी मारती है तो वह अपने साथ बांग्‍लादेश को भी सुपर-4 के लिए क्‍वालीफाई करा देगी और अफगानिस्‍तान बाहर हो जाएगी। वहीं, अगर अफगानिस्‍तान की टीम इस मुकाबले को जीतती है तो वह श्रीलंका के साथ क्‍वालीफाई कर जाएगी और ऐसे में बांग्‍लादेश बाहर हो जाएगी। ये तो बात हो गई कि इस मैच के नतीजे के बाद कौन सी दो टीम पहुंचेगी? 

श्रीलंका की टीम भी हो सकती है बाहर

ग्रुप-बी के आखिरी मुकाबले में कोई भी टीम जीते श्रीलंका सुपर-4 में पहुंच जाएगी, लेकिन तीनों टीमों का मौजूदा नेट रन रेट पर नजर डालें तो पता चलता है कि अफगानिस्‍तान की टीम श्रीलंका को लगभग 70 रन या 50 गेंद शेष रहते हरा देती है तो इस स्थिति में श्रीलंकाई टीम बाहर हो जाएगी। ऐसा होने पर अफगानिस्‍तान और बांग्‍लादेश की टीम क्‍वालीफाई कर जाएंगी। हालांकि श्रीलंका के मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए उसे इतने बड़े अंतर हराना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है।

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Published on:

17 Sept 2025 08:47 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Asia Cup 2025 Super 4 Scenario: सुपर-4 की रेस में ट्विस्ट, ग्रुप-बी में अफगानिस्तान-बांग्लादेश-श्रीलंका में से कौन सी 2 टीम करेंगी क्वालीफाई, समझें पूरा गणित

