फिर गरमाया एशिया कप ट्रॉफी विवाद, मोहसिन नकवी छोड़ सकते हैं आईसीसी की मीटिंग

पीसीबी के अधिकारियों ने सूत्रों को बताया है कि इस समय पाकिस्तान में राजनीतिक समस्याएं चल रही हैं। जिसकी वजह से मोहसिन नकवी का मीटिंग में शामिल होना कन्फर्म नहीं हो पाया है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है, जब नकवी आईसीसी की मीटिंग का हिस्सा नहीं होंगे। इससे पहले जब पिछले साल जय शाह को आईसीसी का चेयरमैन बनाया गया था, तब भी वह आईसीसी मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे। अगर नकवी मीटिंग में नहीं शामिल होते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमैर सैयद चीफ एग्जीक्यूटिव्स की मीटिंग में शामिल होंगे।