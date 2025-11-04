फिर गरमाया एशिया कप ट्रॉफी विवाद, मोहसिन नकवी छोड़ सकते हैं आईसीसी की मीटिंग

एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी। (फोटो सोर्स: IANS)
Mohsin Naqvi Likely Miss ICC Meeting: 28 सितंबर 2025 को भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता, लेकिन दो महीने बाद भी अब तक ट्रॉफी BCCI को नहीं मिली है। अब BCCI आईसीसी की मीटिंग इसे मुद्दा बनाने वाला है लेकिन खबर आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और ACC अध्यक्ष मोहसिन नकवी इस मीटिंग को छोड़ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार घरेलू राजनीतिक दिक्कतों के चलते मोहसिन नकवी इस मीटिंग में उपलब्ध नहीं रहेंगे।
बता दें कि ये मीटिंग 4 दिनों तक चलेगी, जिसकी शुरुआत मंगलवार को होगी। नकवी एसीसी (एशियन क्रिकेट काउंसिल) के चेयरमैन हैं और एशिया कप की ट्रॉफी विवाद को लेकर इस समय वो किसी भी हाल में बीसीसीआई के सवालों का सामना नहीं करना चाहते हैं। ट्रॉफी न देने की वजह से BCCI के अधिकारी नकवी से खुश नहीं हैं। मीटिंग से पहले बीसीसीआई ने ट्रॉफी के लिए मेल भी किया था, लेकिन नकवी ने अब तक भारत को ट्रॉफी नहीं दी है।
पीसीबी के अधिकारियों ने सूत्रों को बताया है कि इस समय पाकिस्तान में राजनीतिक समस्याएं चल रही हैं। जिसकी वजह से मोहसिन नकवी का मीटिंग में शामिल होना कन्फर्म नहीं हो पाया है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है, जब नकवी आईसीसी की मीटिंग का हिस्सा नहीं होंगे। इससे पहले जब पिछले साल जय शाह को आईसीसी का चेयरमैन बनाया गया था, तब भी वह आईसीसी मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे। अगर नकवी मीटिंग में नहीं शामिल होते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमैर सैयद चीफ एग्जीक्यूटिव्स की मीटिंग में शामिल होंगे।
एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से साफ मना कर दिया। टीम इंडिया की जीत के बाद नकवी ट्रॉफी लेकर मैदान पर आए लेकिन भारतीय खिलाड़ियों के बॉयकॉट करने के बाद वह ट्रॉफी अपने साथ लेकर चले गए। टीम इंडिया ने उनकी जगह किसी दूसरे एसीसी के अधिकारी से ट्रॉफी लेने का प्रस्ताव रखा, लेकिन नकवी ने बतौर एसीसी प्रमुख होने के नाते इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया।
