IND vs AUS: टीम इंडिया ने तोड़ा कंगारुओं का घमंड, होबार्ट में आज तक कोई टीम नहीं कर पाई थी ये कारनामा

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (फोटो- IANS)
IND vs AUS T20 2025: होबार्ट की ठंडी हवाएं, बैलेरीव ओवल की हरी घास और भारतीय मेंस क्रिकेट टीम के लिए एक ऐतिहासिक रात। इस मैदान पर आज से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम को टी20 क्रिकेट में कोई हरा नहीं सका था। लेकिन टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को उसके सबसे सुरक्षित ग्राउंड पर पहली बार टी20 में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस जीत के साथ पांच मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर पहुंच गई। साल 2010 से अब तक ऑस्ट्रेलिया ने इस मैदान पर 6 टी20 खेले थे, 5 जीते थे, लेकिन आज भारत ने वो अभेद्य किला ध्वस्त कर दिया।
ये भारत का होबार्ट में पहला टी20 था और धमाकेदार डेब्यू रहा। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने आक्रामक शुरुआत की। टिम डेविड ने गदर मचाया और सिर्फ 38 गेंदों पर 74 रनों की विस्फोटक पारी खेल डाली। मार्कस स्टोयनिस ने भी कमाल दिखाया और 39 गेंदों में 64 रन ठोक दिए। दोनों ने मिलकर स्कोरबोर्ड को रफ्तार दी। अंत में मैथ्यू शॉर्ट ने 15 गेंदों में नाबाद 26 रन ठोककर टीम को 6 विकेट पर 186 तक पहुंचा दिया। अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट झटके। उनके हर विकेट ने ऑस्ट्रेलियाई फैंस को सन्न किया। वरुण चक्रवर्ती ने 2 शिकार किए, जबकि शिवम दुबे को एक सफलता मिली।
ऐसा लगा जैसे ऑस्ट्रेलिया ने एक मजबूत चुनौती पेश कर दी हो। लेकिन भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने धमाकेदार शुरुआत दी। दोनों ने 21 गेंदों में 33 रन की साझेदारी की। अभिषेक 25 और गिल 15 रन बनाकर आउट हो गए। 145 रन तक पहुंचते पहुंचते भारत ने 5 विकेट गंवा दिए। लगा जैसे मैच ऑस्ट्रेलिया की मुट्ठी में आ गया हो। नाथन एलिस ने 3 विकेट लेकर भारतीय मध्यक्रम को झकझोर दिया, जेवियर बार्टलेट और स्टोयनिस ने 1-1 विकेट लेकर दबाव बढ़ाया। स्टेडियम में तनाव चरम पर था और हर गेंद पर सांसें थमी हुईं नजर आ रही थीं।
लेकिन वाशिंगटन सुंदर और जितेश शर्मा की जोड़ी ने कमाल कर दिखाया। 43 रनों की अटूट साझेदारी कर भारत को जीत दिलाई, जो मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वाशिंगटन ने 23 गेंदों में नाबाद 49 रन बनाए तो जितेश ने 13 गेंदों में नाबाद 22 रन जोड़े। भारत ने 18.3 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया की यह पहली हार है। 2010 से इस मैदान पर अजेय चली आ रही ऑस्ट्रेलिया को आज हार का सामना करना पड़ा।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग