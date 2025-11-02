IND vs AUS: टीम इंडिया ने तोड़ा कंगारुओं का घमंड, होबार्ट में आज तक कोई टीम नहीं कर पाई थी ये कारनामा

ये भारत का होबार्ट में पहला टी20 था और धमाकेदार डेब्यू रहा। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने आक्रामक शुरुआत की। टिम डेविड ने गदर मचाया और सिर्फ 38 गेंदों पर 74 रनों की विस्फोटक पारी खेल डाली। मार्कस स्टोयनिस ने भी कमाल दिखाया और 39 गेंदों में 64 रन ठोक दिए। दोनों ने मिलकर स्कोरबोर्ड को रफ्तार दी। अंत में मैथ्यू शॉर्ट ने 15 गेंदों में नाबाद 26 रन ठोककर टीम को 6 विकेट पर 186 तक पहुंचा दिया। अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट झटके। उनके हर विकेट ने ऑस्ट्रेलियाई फैंस को सन्न किया। वरुण चक्रवर्ती ने 2 शिकार किए, जबकि शिवम दुबे को एक सफलता मिली।