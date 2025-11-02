होबार्ट में टीम इंडिया की रिकॉर्ड जीत, छठे नंबर पर आकर सुंदर ने ऑस्ट्रेलिया के मुंह से छीन लिया जीत

इसस पहले टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में वापसी कर रहे अर्शदीप सिंह ने ट्रेविस हेड को पहले ही ओवर में पवेलियन भेज दिया। इसके बाद जोश इंग्लिस को उन्होंने अपने दूसरे ओवर में पवेलियन भेजा। टिम डेविड और कप्तान मिचेल मार्श के बीच अच्छी साझेदारी पनप रही थी, जिसे वरुण चक्रवर्ती ने आते ही तोड़ दिया। 9वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट गंवा दिए। टिम डेविड ने 74 रनों की धमाकेदार पारी खेली और आखिर में मार्कस स्टोयनिस और मैथ्यू शॉर्ट ने कुछ बेहतरीन शॉट लगाए। स्टोयनिस ने 64 रन बनाए तो शॉर्ट ने 26 रन की नाबाद पारी खेली।