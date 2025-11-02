Patrika LogoSwitch to English

होबार्ट में टीम इंडिया की रिकॉर्ड जीत, छठे नंबर पर आकर सुंदर ने ऑस्ट्रेलिया के मुंह से छीन लिया जीत

IND vs AUS 3rd T20: होबार्ट में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर, सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली है। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने तीसरी सबसे बड़ी रन चेज का रिकॉर्ड भी बनाया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 02, 2025

Washington sunder

वाशिंगटन सुंदर (फोटो- BCCI)

India vs Australia 3rd T20: वाशिंगटन सुंदर की धमाकेदार पारी की बदौलत भारतीय टीम ने होबार्ट में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ 5 टी20 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 186 रन बनाए। 187 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 18.3 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया।

इसस पहले टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में वापसी कर रहे अर्शदीप सिंह ने ट्रेविस हेड को पहले ही ओवर में पवेलियन भेज दिया। इसके बाद जोश इंग्लिस को उन्होंने अपने दूसरे ओवर में पवेलियन भेजा। टिम डेविड और कप्तान मिचेल मार्श के बीच अच्छी साझेदारी पनप रही थी, जिसे वरुण चक्रवर्ती ने आते ही तोड़ दिया। 9वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट गंवा दिए। टिम डेविड ने 74 रनों की धमाकेदार पारी खेली और आखिर में मार्कस स्टोयनिस और मैथ्यू शॉर्ट ने कुछ बेहतरीन शॉट लगाए। स्टोयनिस ने 64 रन बनाए तो शॉर्ट ने 26 रन की नाबाद पारी खेली।

187 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत धमाकेदार रही लेकिन चौथे ओवर में ही अभिषेक शर्मा 25 रन बनाकर आउट हो गए। छठे ओवर में शुभमन गिल भी चलते बने। सूर्या ने छोटी लेकिन धमाकेदार पारी खेली और 11 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुए। तिलक वर्मा ने 26 गेंदों में 29 रन बनाए और पारी को भी संभाला। यहां तक मैच फंसता हुआ नजर आ रहा था लेकिन वाशिंगटन सुंदर ने आकर छक्के चौकों की बारिश कर दी और 9 गेंद पहले टीम इंडिया को जीत दिला दी। उन्होंने 23 गेंदों में 4 छक्के और 3 चौकों की मदद से 49 रन बनाए।

ऑस्ट्रेलिया में इंडिया का दबदबा

टी20 क्रिकेट इतिहास में ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर ये तीसरी सबसे बड़ी रन चेज है। इससे पहले साल 2016 में सिडनी में खेले गए टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने 198 रन के लक्ष्य को हासिल कर लिया था। 4 साल बाद इसी मैदान पर भारतीय टीम ने 195 रन का लक्ष्य चेज कर लिया था। 5 साल बाद भारतीय टीम ने फिर इस रिकॉर्ड बुक में अपना लिख दिया।

होबार्ट में टीम इंडिया की रिकॉर्ड जीत, छठे नंबर पर आकर सुंदर ने ऑस्ट्रेलिया के मुंह से छीन लिया जीत

