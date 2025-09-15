IND vs PAK: ‘यह कैसी प्लानिंग है…’ इस वजह से नाराज़ हुए शोएब मलिक, पीसीबी को भी लगाई फटकार

India vs Pakistan, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का छठवां मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को सात विकेट से हरा दिया। इस जीत के हीरो स्पिनर कुलदीप यादव रहे। जिन्होंने मिडिल ओवरों में तीन विकेट झटककर पाकिस्तान की बल्लेबाज़ी की कमर तोड़ दी। इस प्रदर्शन ने पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों को हैरान और नाराज़ कर दिया। पूर्व कप्तान शोएब मलिक और तेज गेंदबाज उमर गुल ने बल्लेबाज़ी पर सवाल उठाए, जबकि दिग्गज शोएब अख्तर ने तंज भरे लहज़े में टीम की पुरानी कमजोरियों को दोहराया।