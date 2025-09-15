Patrika LogoSwitch to English

IND vs PAK: ‘यह कैसी प्लानिंग है…’ इस वजह से नाराज़ हुए शोएब मलिक, पीसीबी को भी लगाई फटकार

पाकिस्तान के इस प्रदर्शन ने पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों को हैरान और नाराज़ कर दिया। पूर्व कप्तान शोएब मलिक और तेज गेंदबाज उमर गुल ने बल्लेबाज़ी पर सवाल उठाए, जबकि दिग्गज शोएब अख्तर ने तंज भरे लहज़े में टीम की पुरानी कमजोरियों को दोहराया।

भारत

Siddharth Rai

Sep 15, 2025

IND vs PAK: स्पिन के खिलाफ शॉट लगाते सूर्यकुमार यादव (Photo - EspnCricInfo)

India vs Pakistan, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का छठवां मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को सात विकेट से हरा दिया। इस जीत के हीरो स्पिनर कुलदीप यादव रहे। जिन्होंने मिडिल ओवरों में तीन विकेट झटककर पाकिस्तान की बल्लेबाज़ी की कमर तोड़ दी। इस प्रदर्शन ने पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों को हैरान और नाराज़ कर दिया। पूर्व कप्तान शोएब मलिक और तेज गेंदबाज उमर गुल ने बल्लेबाज़ी पर सवाल उठाए, जबकि दिग्गज शोएब अख्तर ने तंज भरे लहज़े में टीम की पुरानी कमजोरियों को दोहराया।

उमर गुल का बयान

पीटीवी स्पोर्ट्स पर बातचीत में पूर्व तेज़ गेंदबाज़ उमर गुल ने कहा, "गेंद ज़्यादा टर्न भी नहीं हो रही थी, फिर भी बल्लेबाज़ों ने कुलदीप को विकेट दे दिए। लगभग 10 ओवर तक डॉट गेंदें खेली गईं। जैसा कि शोएब मलिक ने कहा, न आप सिंगल ले रहे हैं और न स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। दबाव बढ़ता है और अगला बल्लेबाज़ बड़े शॉट की कोशिश करता है और आउट हो जाता है।”

शोएब मलिक ने गिनाए आंकड़े

पूर्व कप्तान शोएब मलिक ने क्रिकेट बोर्ड के खराब व्यवस्था को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए जमकर कोसा। कुलदीप यादव के खिलाफ पाकिस्तान की नाकामी पर मलिक ने कहा, "कुलदीप ने हमारे खिलाफ 10 मैचों में 18 विकेट लिए हैं। औसत 12.67 और इकॉनमी 3.93 है। हम द्विपक्षीय सीरीज़ नहीं खेलते, सिर्फ ICC टूर्नामेंट में मिलते हैं। लेकिन इतने सालों में भी किसी ने उसे खेलने का हल नहीं निकाला? कोई ध्यान नहीं दे रहा? अगर कोई गेंदबाज़ लगातार आपके खिलाफ विकेट ले रहा है तो उसके लिए प्लान क्यों नहीं है? यह कैसी प्लानिंग और क्रिकेट है?"

मिस्बाह ने तकनीक पर उठाए सवाल

एक और पूर्व कप्तान मिस्बाह-उल-हक़ ने बल्लेबाज़ों की तकनीक और रणनीति पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, "जब आप किसी बड़ी टीम के खिलाफ खेलते हैं तो आपकी तकनीक और मानसिक मजबूती दोनों की परीक्षा होती है। लेकिन पाकिस्तान के बल्लेबाज़ों का कोई प्लान ही नहीं दिखा। गेंद थोड़ा हिली और बल्लेबाज़ क्रीज़ में ही जमे रह गए। देखें, ओपनर्स के पैर हिल ही नहीं रहे थे, सिर्फ हाथ और बल्ला चल रहा था, ऐसे में नाकामी तय है।”

शोएब अख्तर का तंज

जब शोएब अख्तर से पूछा गया कि पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाज़ी क्यों चुनी, जबकि दुबई में रिकॉर्ड्स बताते हैं कि चेज़ करना आसान होता है, तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "भाई, वो हमसे बेहतर सोचते होंगे। हमने भी 25 साल खेला है। चलो ठीक है यार! मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। वही बातें जो छह महीने पहले कही थीं, वही रिपीट कर दो। नई लाइट्स जलाकर पैसे क्यों खर्च कर रहे हो?” अख्तर ने आगे कहा, "सब कुछ वही है, वही मैनेजमेंट, वही कोच, वही स्ट्राइक रेट, वही स्किल की कमी। अजीब कोचिंग, अजीब सिस्टम… सच कहूं तो समझ नहीं आता क्या कहें।”

