Asia Cup Hockey 2025: सुपर-4 भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मैच हुआ ड्रॉ, जानें टीम इंडिया अब कैसे पहुंचेगी फाइनल में

India vs South Korea Super-4 Match Highlights: बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में खेले जा रहे हॉकी एशिया कप के सुपर-4 में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच खेला गया मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। आखिरी मिनट तक चले इस रोमांचक मुकाबले में दोनों में से कोई भी टीम निर्णायक गोल नहीं कर सकी। ये सुपर-4 में भारत का पहला मैच था, जो ड्रॉ होने के चलते टीम इंडिया की झोली में एक अंक आया है और वह पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर है। भारत का अगला मैच 4 सितंबर को मलेशिया और 6 सितंबर को चीन से है। सुपर-4 की पॉइंट्स टेबल के टॉप-2 के बीच फाइनल खेला जाएगा। भारत को अब अपने दोनों सुपर-4 मैच जीतने होंगे, नहीं उसे मुश्किल हो सकती है।
मैच की बात करें तो पहला गोल भारत की तरफ से हार्दिक ने किया। इसके बाद कोरियाई टीम ने बैक टू बैक दो गोल किए और भारत पर बढ़त बना ली। जुगराज सिंह की गलती से कोरिया को एक पेनल्टी स्ट्रोक मिल गया, जिसे टीम ने गोल में तब्दील कर दिया और बराबरी हासिल कर ली। इसके बाद कोरिया को एक पेनाल्टी कार्नर मिला, जिसे टीम ने गोल में बदला और अपनी बढ़त 2-1 की कर ली।
लंबे समय तक भारतीय टीम गोल करने में सफल नहीं रही और ऐसा लग रहा कि कहीं मैच हाथ से फिसल न जाए। आखिरी क्वार्टर में मनदीप सिंह ने गोल करते हुए भारत को बराबरी पर ला दिया। 2-2 की बराबरी के बाद भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मैच के आखिरी कुछ मिनटों में निर्णायक गोल के लिए जोरदार संघर्ष दिखा, लेकिन सफलता किसी टीम को नहीं मिली और मैच आखिरकार ड्रॉ समाप्त हुआ।
भारतीय टीम एशिया कप में अब तक एक भी मुकाबला नहीं हारी है। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने पूल ए के सभी मुकाबलों में जीत दर्ज की थी। पहले मैच में भारत ने चीन को, दूसरे मैच में जापान को और तीसरे मैच में भारत ने कजाकिस्तान को 15-0 के बड़े अंतर से हराया था।