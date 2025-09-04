Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

Asia Cup Hockey 2025: सुपर-4 भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मैच हुआ ड्रॉ, जानें टीम इंडिया अब कैसे पहुंचेगी फाइनल में

India vs South Korea Super-4 Match Highlights: एशिया कप हॉकी के सुपर-4 में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच खेला गया मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। भारत को अब अपने दोनों सुपर-4 मैच जीतने होंगे, नहीं उसके लिए फाइनल की राह मुश्किल हो सकती है।

भारत

lokesh verma

Sep 04, 2025

India vs South Korea Super-4 Match Highlights
India vs South Korea Super-4 Match Highlights: मैच ड्रॉ होने के बाद एक-दूसरे से हाथ मिलाते भारत और दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी। (फोटो सोर्स: IANS)

India vs South Korea Super-4 Match Highlights: बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में खेले जा रहे हॉकी एशिया कप के सुपर-4 में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच खेला गया मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। आखिरी मिनट तक चले इस रोमांचक मुकाबले में दोनों में से कोई भी टीम निर्णायक गोल नहीं कर सकी। ये सुपर-4 में भारत का पहला मैच था, जो ड्रॉ होने के चलते टीम इंडिया की झोली में एक अंक आया है और वह पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर है। भारत का अगला मैच 4 सितंबर को मलेशिया और 6 सितंबर को चीन से है। सुपर-4 की पॉइंट्स टेबल के टॉप-2 के बीच फाइनल खेला जाएगा। भारत को अब अपने दोनों सुपर-4 मैच जीतने होंगे, नहीं उसे मुश्किल हो सकती है।

जुगराज की गलती से कोरिया को मिला पेनल्‍टी स्‍ट्रोक

मैच की बात करें तो पहला गोल भारत की तरफ से हार्दिक ने किया। इसके बाद कोरियाई टीम ने बैक टू बैक दो गोल किए और भारत पर बढ़त बना ली। जुगराज सिंह की गलती से कोरिया को एक पेनल्टी स्ट्रोक मिल गया, जिसे टीम ने गोल में तब्दील कर दिया और बराबरी हासिल कर ली। इसके बाद कोरिया को एक पेनाल्टी कार्नर मिला, जिसे टीम ने गोल में बदला और अपनी बढ़त 2-1 की कर ली।

मनदीप सिंह ने आखिरी क्‍वार्टर में दागा गोल

लंबे समय तक भारतीय टीम गोल करने में सफल नहीं रही और ऐसा लग रहा कि कहीं मैच हाथ से फिसल न जाए। आखिरी क्वार्टर में मनदीप सिंह ने गोल करते हुए भारत को बराबरी पर ला दिया। 2-2 की बराबरी के बाद भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मैच के आखिरी कुछ मिनटों में निर्णायक गोल के लिए जोरदार संघर्ष दिखा, लेकिन सफलता किसी टीम को नहीं मिली और मैच आखिरकार ड्रॉ समाप्त हुआ।

एशिया कप में अब तक अजेय है भारत

भारतीय टीम एशिया कप में अब तक एक भी मुकाबला नहीं हारी है। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने पूल ए के सभी मुकाबलों में जीत दर्ज की थी। पहले मैच में भारत ने चीन को, दूसरे मैच में जापान को और तीसरे मैच में भारत ने कजाकिस्तान को 15-0 के बड़े अंतर से हराया था।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Sports news In Hindi

Published on:

04 Sept 2025 06:40 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Asia Cup Hockey 2025: सुपर-4 भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मैच हुआ ड्रॉ, जानें टीम इंडिया अब कैसे पहुंचेगी फाइनल में

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट