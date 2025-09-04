Asia Cup Hockey 2025: सुपर-4 भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मैच हुआ ड्रॉ, जानें टीम इंडिया अब कैसे पहुंचेगी फाइनल में

India vs South Korea Super-4 Match Highlights: बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में खेले जा रहे हॉकी एशिया कप के सुपर-4 में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच खेला गया मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। आखिरी मिनट तक चले इस रोमांचक मुकाबले में दोनों में से कोई भी टीम निर्णायक गोल नहीं कर सकी। ये सुपर-4 में भारत का पहला मैच था, जो ड्रॉ होने के चलते टीम इंडिया की झोली में एक अंक आया है और वह पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर है। भारत का अगला मैच 4 सितंबर को मलेशिया और 6 सितंबर को चीन से है। सुपर-4 की पॉइंट्स टेबल के टॉप-2 के बीच फाइनल खेला जाएगा। भारत को अब अपने दोनों सुपर-4 मैच जीतने होंगे, नहीं उसे मुश्किल हो सकती है।