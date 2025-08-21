Asia Cup: जब विपक्षी टीम पर इस भारतीय गेंदबाज ने बरपाया था कहर, सिर्फ चार रन देकर चटकाए 5 विकेट

Asia Cup Records: एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होना है। इसके लिए घोषित सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम 4 या 5 सितंबर को दुबई के लिए उड़ान भरेगी। इस बार इस टूर्नामेंट का आयोजन टी20 फॉर्मेट में होगा, जिसमें भारत का रिकॉर्ड शानदार रहा है। क्या आप जानते हैं कि इसी फॉर्मेट में एक भारतीय तेज गेंदबाज महज चार रन देकर पांच विकेट लेने का कारनामा कर चुका है। आइए, आपको भी बताते हैं कि ये कमाल का प्रदर्शन किस गेंदबाज ने और कब किया था?
एशिया कप का ये मैच 8 सितंबर 2022 को दुबई में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला गया था, जिसमें टॉस जीतकर अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। अफगानिस्तान को उसका ही फैसला भारी पड़ गया। विराट कोहली और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर उतरी और 12.4 ओवरों में पहले विकेट के लिए 119 रन जोड़ दिए। केएल राहुल 41 गेंदों में 2 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 62 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद विराट कोहली ने मोर्चा संभाला, लेकिन सूर्यकुमार यादव सिर्फ 6 रन टीम के खाते में जोड़कर चले गए।
विराट कोहली दूसरे छोर पर जम चुके थे। उन्होंने ऋषभ पंत के साथ तीसरे विकेट के लिए 87 रन जोड़ते हुए टीम को 212/2 के स्कोर तक पहुंचा दिया। विराट कोहली ने 61 गेंदों में नाबाद 122 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने छह छक्के और 12 चौके जड़े, जो एशिया कप (टी20 फॉर्मेट) में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। कोहली के अलावा हांगकांग के बाबर हयात भी 122 रन की पारी खेल चुके हैं। विपक्षी टीम की ओर से फरहीद अहमद विकेट लेने वाले इकलौते गेंदबाज रहे, जिन्होंने चार ओवरों में दो शिकार किए। हालांकि, इस दौरान उन्होंने 57 रन लुटा दिए।
भारत के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम साफतौर पर दबाव में नजर आ रही थी। इस टीम ने महज 9 रन तक अपने चार विकेट गंवा दिए थे। शुरुआती चारों विकेट भुवनेश्वर कुमार ने अपने नाम किए। भुवी ने मुकाबले की चौथी गेंद पर हजरतुल्लाह जजई (0) को पगबाधा आउट किया, जिसके बाद छठी गेंद पर गुरबाज (0) बोल्ड हो गए।
तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर भुवी ने करीम जनत (2) को विराट कोहली के हाथों कैच आउट कराया, जबकि छठी गेंद पर नजीबुल्लाह जादरान (0) को पगबाधा आउट किया। सातवें ओवर की पांचवीं गेंद पर उन्होंने अजमतुल्लाह ओमरजाई (1) को कार्तिक के हाथों कैच आउट कराया। हालांकि, तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे इब्राहिम जादरान ने एक छोर संभाले रखा, लेकिन दूसरे छोर पर कोई बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे सका।
अफगानिस्तान की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर सिर्फ 111 रन बना सकी। जादरान 59 गेंदों में दो छक्कों और चार चौकों की मदद से 64 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत की ओर से भुवनेश्वर कुमार ने चार ओवरों में सिर्फ चार रन देकर पांच विकेट झटके। इस दौरान उन्होंने एक मेडन ओवर भी फेंका। उनके अलावा अर्शदीप सिंह, रविचंद्रन अश्विन और दीपक हुड्डा ने एक-एक शिकार किया। भारत ने मुकाबला 101 रन से जीता।