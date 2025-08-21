Asia Cup: जब विपक्षी टीम पर इस भारतीय गेंदबाज ने बरपाया था कहर, सिर्फ चार रन देकर चटकाए 5 विकेट

विराट कोहली दूसरे छोर पर जम चुके थे। उन्होंने ऋषभ पंत के साथ तीसरे विकेट के लिए 87 रन जोड़ते हुए टीम को 212/2 के स्कोर तक पहुंचा दिया। विराट कोहली ने 61 गेंदों में नाबाद 122 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने छह छक्के और 12 चौके जड़े, जो एशिया कप (टी20 फॉर्मेट) में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। कोहली के अलावा हांगकांग के बाबर हयात भी 122 रन की पारी खेल चुके हैं। विपक्षी टीम की ओर से फरहीद अहमद विकेट लेने वाले इकलौते गेंदबाज रहे, जिन्होंने चार ओवरों में दो शिकार किए। हालांकि, इस दौरान उन्होंने 57 रन लुटा दिए।