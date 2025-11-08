Asia Cup Trophy Row: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप ट्रॉफी विवाद सुलझाने के लिए ICC ने उठाया बड़ा कदम

Asia Cup Trophy Row: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 ट्रॉफी के विवाद को सुलझाने को लेकर मध्यस्थता के लिए एक समिति गठित की है। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। बीसीसीआई की ओर से बैठक में यह मुद्दा उठाए जाने के बाद आईसीसी ने दोनों देशों के बीच विवाद आपसी सहमति से सुलझाने की बात कही है। ज्ञात हो कि दोनों ही अपने-अपने रुख पर अड़े हुए हैं। ऐसे में आईसीसी ने शुक्रवार को अपनी बैठक में फैसला किया कि ओमान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष पंकज खिमजी, जिन्हें दोनों बोर्डों का करीबी माना जाता है वह समिति के अध्यक्ष होंगे।