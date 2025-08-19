Asia Cup Winners: किस कप्तान ने भारत को जिताया पहला था एशिया कप? सबसे ज्यादा ट्रॉफी किसके नाम

भारत ने 1988 का तीसरा, 1990-91 का चौथा और 1995 में खेला गया एशिया कप का पांचवां एडिशन जीता था। 1988 में भारत ने दिलीप वेंगसरकर, 1990-91 और 1995 में मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में खिताब जीता था। 2010 और 2016 में भारत ने एमएस धोनी की कप्तानी में एशिया कप जीता था। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने 2018 और 2023 का एशिया कप जीता था। भारतीय क्रिकेट टीम आठ बार खिताब जीतकर एशिया कप की सबसे सफल टीम है।