क्रिकेट

Asia Cup Winners: किस कप्तान ने भारत को जिताया पहला था एशिया कप? सबसे ज्यादा ट्रॉफी किसके नाम

Asia Cup Winner Captains: विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम ने कभी एशिया कप नहीं खेला है, जब 2 बार रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने इस टूर्नामेंट को जीता है।

Aug 19, 2025

एशिया कप 2023 की ट्रॉफी के साथ टीम इंडिया (फोटो- IANS)

एशिया कप की शुरुआत 1984 में एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से की गई थी। अब तक इस टूर्नामेंट के 16 एडिशन खेले जा चुके हैं। भारतीय टीम 8 बार विजेता रहते हुए टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है। 1984 में खेले गए पहले एशिया कप को भारत ने सुनील गावस्कर की कप्तानी में जीता था। पहले एडिशन में भारत के अलावा पाकिस्तान और श्रीलंका टूर्नामेंट का हिस्सा थे।

8 ट्रॉफी टीम इंडिया के नाम

भारत ने 1988 का तीसरा, 1990-91 का चौथा और 1995 में खेला गया एशिया कप का पांचवां एडिशन जीता था। 1988 में भारत ने दिलीप वेंगसरकर, 1990-91 और 1995 में मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में खिताब जीता था। 2010 और 2016 में भारत ने एमएस धोनी की कप्तानी में एशिया कप जीता था। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने 2018 और 2023 का एशिया कप जीता था। भारतीय क्रिकेट टीम आठ बार खिताब जीतकर एशिया कप की सबसे सफल टीम है।

Asia cup 2025

भारत ने 2023 में खेला गया आखिरी विश्व कप रोहित शर्मा की कप्तानी में फाइनल में श्रीलंका को हराकर जीता था। पिछला एशिया कप वनडे फॉर्मेट में खेला गया था। एशिया कप के 17वें एडिशन की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है। इस बार टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। भारतीय टीम अपना पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ खेलेगी।

एशिया कप 2025 के लिए भारत

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। टीम में सूर्य कुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा और रिंकू सिंह को जगह दी गई है।

19 Aug 2025 05:59 pm

