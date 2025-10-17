अफगानिस्तान से शर्मनाक हार के बाद बांग्लादेशी क्रिकेटर्स पर हुआ हमला, खिलाड़ी मोहम्मद नईम का भावुक पोस्ट हुआ वायरल

Attack on Bangladesh Cricketers: यूएई के दौरे पर अफगानिस्‍तान और बांग्‍लादेश के बीच तीन मैचों की टी20 और इतने ही मैचों की वनडे सीरीज खेली गई है। टी20 इंटरनेशनल सीरीज में जहां बांग्‍लादेश ने 3-0 से क्‍लीन स्‍वीप किया तो वनडे सीरीज में अफगानिस्‍तान ने बांग्‍लादेश का सूपड़ा साफ कर दिया। पूरी वनडे सीरीज में बांग्‍लादेश का प्रदर्शन बेहद ही शर्मनाक रहा। आखिरी मैच में 294 रनों का पीछा करने उतरी बांग्‍लादेश की क्रिकेट टीम महज 93 रन पर ढेर हो गई। शर्मनाक प्रदर्शन के बाद स्‍वदेश लौटे खिलाड़ियों पर फैंस का गुस्‍सा जमकर फूटा है। हूटिंग के साथ लोगों ने टीम की गाड़ी पर हमला कर दिया। बांग्लादेशी के प्‍लेयर मोहम्मद नईम ने फेसबुक पर इसकी जानकारी देते हुए बेहद भावुक पोस्‍ट शेयर किया है।