अफगानिस्तान से शर्मनाक हार के बाद बांग्लादेशी क्रिकेटर्स पर हुआ हमला, खिलाड़ी मोहम्मद नईम का भावुक पोस्ट हुआ वायरल

Attack on Bangladesh Cricketers: यूएई के दौरे पर अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच तीन मैचों की टी20 और इतने ही मैचों की वनडे सीरीज खेली गई है। टी20 इंटरनेशनल सीरीज में जहां बांग्लादेश ने 3-0 से क्लीन स्वीप किया तो वनडे सीरीज में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश का सूपड़ा साफ कर दिया। पूरी वनडे सीरीज में बांग्लादेश का प्रदर्शन बेहद ही शर्मनाक रहा। आखिरी मैच में 294 रनों का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम महज 93 रन पर ढेर हो गई। शर्मनाक प्रदर्शन के बाद स्वदेश लौटे खिलाड़ियों पर फैंस का गुस्सा जमकर फूटा है। हूटिंग के साथ लोगों ने टीम की गाड़ी पर हमला कर दिया। बांग्लादेशी के प्लेयर मोहम्मद नईम ने फेसबुक पर इसकी जानकारी देते हुए बेहद भावुक पोस्ट शेयर किया है।
मोहम्मद नईम ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि हममें से जो मैदान में उतरते हैं, हम सिर्फ खेलते नहीं हैं। हम अपने दिल में वतन का नाम बसा लेते हैं। लाल-हरा झंडा सिर्फ तन में ही नहीं, बल्कि ख़ून में भी समाया हुआ है। हर गेंद, हर रन, हर सांस में मैं उस झंडे को गौरवान्वित करने की कोशिश करता हूं। हां, कभी हो सकता है, कभी नहीं। जीत मिलती है, हार मिलती है। यही खेल की सच्चाई है। मुझे पता है, जब हम हारते हैं, तो आपको दुख होता है, गुस्सा आता है, क्योंकि आप भी इस देश से उतना ही प्यार करते हैं जितना हम करते हैं।
नईम ने आगे कहा कि आज जिस तरह से नफ़रत से हमारी कारों का हमला हुआ है, वह वाकई बहुत दुख पहुंचाता है। हम इंसान हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन अपने देश के प्रति प्यार और कोशिश में हमारी कभी कमी नहीं होती। मैं हर पल देश के लिए, लोगों के लिए, आपको मुस्कुराने देने की कोशिश करता हूं। प्यार चाहिए, नफरत नहीं। आलोचना तर्क में होनी चाहिए, गुस्से में नहीं, क्योंकि हम सब एक ही झंडे की संतान हैं। जीत, हार - लाल-हरे हम सभी को गर्व हो, गुस्सा नहीं। हम लड़ेंगे, हम फिर उठेंगे, देश के लिए, आपके लिए, इस झंडे के लिए।
बता दें कि बांग्लादेश को अफगानिस्तान ने पहले वनडे में 5 विकेट से शिकस्त दी थी। बांग्लादेश पहले बल्लेबाजी करते हुए 221 पर ढेर हो गई थी। वहीं, दूसरे वनडे में अफगानिस्तान महज 190 रन पर ऑलआउट हो गई तो बांग्लादेश आसान से लक्ष्य का पीछा करते हुए 81 रन से हार गया। तीसरे वनडे में अफगानिस्तान ने 294 रन का लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में बांग्लादेश महज 93 रनों पर सिमट गई।
